Почему реактивные "Шахеды" сложнее сбивать: физик объяснил простыми словами

Реактивные "Шахеды" могут разгоняться до 600 км/ч, тогда как обычные дроны-перехватчики имеют ограничение скорости примерно на уровне 400 км/ч. Как это затрудняет борьбу с угрозой и в чем заключаются технические различия между различными дронами, рассказал учитель физики одной из киевских школ Руслан Цыганков.

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Ролик с объяснением он опубликовал на своей странице в Instagram. По словам Цыганкова, ключевое отличие заключается в типе двигателя.

Как работает реактивный "Шахед"

Раньше "Шахеды" оснащали двигателями внутреннего сгорания, которые вращают винт. Он отталкивает воздух назад и благодаря этому движет беспилотник вперед. Крейсерская скорость таких дронов составляет около 200 км/ч, зато они экономно расходуют топливо и могут преодолевать тысячи километров.

В реактивных "Шахедах" работает малогабаритный турбореактивный двигатель. Он всасывает воздух, сжимает его, смешивает с топливом и сжигает эту смесь. Горячие газы с большой скоростью выходят через сопло назад, а возникающая при этом реактивная сила толкает дрон вперед. Это пример работы третьего закона Ньютона: действие равно противодействию, пояснил Цыганков.

Благодаря такому двигателю беспилотник может разгоняться примерно до 600 км/ч. Однако за скорость приходится платить дальностью полета: реактивный двигатель потребляет больше топлива, поэтому такой дрон не может лететь так далеко, как его предшественник с двигателем внутреннего сгорания.

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Почему обычные перехватчики не всегда справляются

Проблема возникает из-за разницы в скорости. Классические дроны-перехватчики обычно оснащены электродвигателями и пропеллерами. По объяснению Цыганкова, такая конструкция имеет практический предел скорости – около 400 км/ч. Чтобы сделать дрон быстрее, нужен более мощный двигатель, но он увеличивает массу аппарата, а это частично нивелирует прирост скорости.

Реактивные двигатели обладают значительно большим потенциалом для разгона. Поэтому, когда российские беспилотники летят быстрее обычных перехватчиков, сбить их становится сложнее.

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Смогут ли украинские военные противостоять новой угрозе

Несмотря на трудности, Цыганков призывает не воспринимать реактивные "Шахеды" как беспилотники, от которых нет защиты. Он напомнил, что еще год назад обычные "Шахеды" также казались серьезной проблемой, однако украинские военные впоследствии нашли способы эффективно их перехватывать.

В качестве примера педагог привел работу батальона Darknode: по его словам, всего за сутки примерно за неделю до публикации видео подразделение перехватило более 100 обычных "Шахедов".

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Цыганков считает, что Украина вновь стоит перед новым этапом технологического противостояния, и на появление реактивных беспилотников также найдут ответ. "Военные делают все возможное и невозможное, чтобы добиться успеха. Поэтому благодарю всех и каждого за защиту нашего неба", – сказал учитель.

Ранее OBOZ.UA публиковал объяснения Цыганкова о том , как спастись, если рядом с вами оборвался высоковольтный провод.