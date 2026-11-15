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Почему РФ хочет провести "гуманитарную миссию" именно в Константиновке: названа причина

Катя ПомазанКатя Помазан
Time to read2 мин
1,8 т.
Почему РФ хочет провести "гуманитарную миссию" именно в Константиновке: названа причина
Константиновка находится под контролем ВСУ. Источник: Генеральный штаб ВСУ

Россия хочет использовать предложение о локальном перемирии в районе Константиновки в Донецкой области для усиления своих военных позиций, а не для гуманитарных целей. После накопления сил оккупанты могут активизировать наступление на город и попытаться продвинуться в направлении Краматорска и Славянска.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Аналитики оценили возможные последствия российской инициативы о прекращении огня в районе Константиновки и ее связь с предыдущей гуманитарной операцией в Олешках в Херсонской области.

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал предложение Кремля о гуманитарном перемирии в Константиновке. Россия может воспользоваться паузой в боевых действиях, чтобы заставить украинских военных покинуть город, после чего оккупировать его и продолжить наступление.

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Почему РФ хочет провести ''гуманитарную миссию'' именно в Константиновке: названа причина

Ситуация на направлении Константиновки. Источник: DeepState.

Глава государства также сообщил, что российские войска уже использовали аналогичное прекращение огня в районе Олешек для укрепления своих позиций и подвоза вооружения. Это также подтверждают спутниковые снимки.

Зеленский отметил, что Украина передала Соединенным Штатам перечень из семи-восьми оккупированных населенных пунктов, где гуманитарное перемирие могло бы быть целесообразным. Однако российская сторона отклонила эти альтернативные предложения.

В ISW считают, что инициатива Кремля является частью попыток убедить США воспринимать российские заявления о ситуации на фронте как достоверные. В частности, Москва пытается создать впечатление, что ее войска уже достигли значительных успехов в районе Константиновки.

В то время как предыдущая гуманитарная операция в Олешках охватывала более обширный район Херсонского направления, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию гражданского населения. Аналогичное перемирие в районе Константиновки также должно было бы охватывать прилегающие территории, поскольку украинские и российские подразделения находятся в непосредственной близости друг от друга, а тактические беспилотники имеют значительную дальность действия.

В то же время российские войска до сих пор не смогли закрепить свои позиции в Константиновке и полностью захватить город. Несмотря на заявления Минобороны РФ об установлении контроля над населенным пунктом еще в июле 2026 года, реальная ситуация, по оценке ISW, свидетельствует о продолжении борьбы за него.

Подобная ситуация наблюдается и возле Доброполья. Российское военное командование ранее заявляло об окружении и захвате города, однако оккупантам не удалось установить над ним контроль.

Именно поэтому российская сторона заинтересована во временном прекращении огня на более широком участке фронта. Оно может дать оккупантам время для укрепления позиций, накопления личного состава и вооружения и подготовки новой наступательной операции с юга и юго-запада украинского "Пояса крепостей".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия предлагает провести так называемую гуманитарную операцию в Константиновке, однако президент Владимир Зеленский считает эту инициативу попыткой добиться выхода украинских войск из города. По его словам, российская сторона не смогла захватить населенный пункт военным путем, поэтому пытается использовать тему гражданского населения для достижения своей цели.

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Война в УкраинеКонстантиновкаУкраинаРоссия
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