В прошлом месяце в России был зафиксирован абсолютный исторический минимум перевозок нефтепродуктов по сети РЖД, что служит главным и наиболее объективным индикатором наших успехов: суточные объемы упали до 440 тысяч тонн, а общее падение в сентябре по сравнению с прошлыми годами превысило 20%.

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В таких условиях высшее военно-политическое руководство РФ отдало приказ ответить зеркально, ведь условные "тамбовы" и "спартаки" требуют картинки уничтоженной украинской инфраструктуры. Но как ответить симметрично, если вся наша топливная система максимально децентрализована?

Заправки оказались для них идеальным решением. Это дает быструю яркую картинку для телевидения, создает дополнительное экономическое давление на рабочие места и является попыткой лишить Силы обороны Украины ключевых хабов для отдыха, заправки и короткой остановки в прилегающих к линии боевого столкновения областях.

Даже если обычная автозаправка по масштабу не дотягивает до НПЗ, для российского ИПСО достаточно показать горящую группу колонок, чтобы отчитаться об очередных "актах возмездия".

Сейчас в Украине функционируют более 6000 автозаправочных станций, включая как официальные сетевые комплексы, так и "серый" сектор. Кроме того, существует значительное количество ведомственных и армейских заправок непосредственно в частях, которые вообще не учитываются в гражданской статистике, хотя и функционируют бесперебойно.

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Стратегический смысл этой кабинетной затеи Кремля прост: выбить все шесть тысяч станций россияне не в состоянии физически, поскольку не располагают таким астрономическим избытком средств поражения для работы по розничным объектам. Главная задача этих ударов – заставить владельцев украинских топливных сетей поднять розничные цены из-за роста рисков и стоимости страхования имущества, а также попытаться обрушить логистику доставки в прифронтовых зонах, где гражданские АЗС работают как операционные пит-стопы для военного транспорта, пикапов медиков и волонтеров.

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То, что мы наблюдаем сейчас – системные удары по заправкам, складам "Сильпо", терминалам "Новой почты" и ресторанам McDonald's – явный признак их стратегического тупика. Противник окончательно перешел к тактике тысячи мелких порезов нашей децентрализованной экономике. Изолировать поле боя он не способен, обрушить макрологистику Украины тоже, поэтому пытается парализовать оперативную доставку, чтобы сделать жизнь гражданских лиц дороже, поднять тарифные ставки для бизнеса и создать медийную картинку для собственного зазомбированного населения.

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Основными точками приложения усилий врага остаются Харьков и отдельные прилегающие районы, Запорожье, Херсон, логистический коридор на юге в сторону Румынии и Киев. Массированные целенаправленные удары по автозаправочным комплексам начались в апреле 2026 года. По состоянию на сегодняшний день по всей территории страны поражено и повреждено около 350 АЗС, что составляет примерно 6 % от объема рынка. При этом реальное соотношение сгоревших объектов и частично поврежденных составляет ориентировочно 70 к 280.

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Столица здесь – идеальная лакмусовая бумажка. По данным Киевской городской военной администрации, по состоянию на середину сентября 2026 года в столице были повреждены 16 автозаправочных комплексов. Это был тот самый пиковый период, когда враг пытался систематически терроризировать столичную розничную торговлю. Из последних эпизодов – прилет шахида по ОККО на Оболони, где были повреждены заправочные колонки, но сами резервуары остались целыми, а люди не пострадали. Кроме того, есть официальное заявление компании "Укрнафта" от 22 сентября: она прямо сообщила, что абсолютно все ее комплексы в Киеве, попавшие под последние атаки дронов, уже полностью восстановили свою основную функцию и работают в штатном режиме.

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Мы также начали активно наносить удары по заправочной инфраструктуре противника в приграничной зоне Белгородской области и на временно оккупированных территориях – уже уничтожили около 60 объектов. При этом мы бережем основную часть залпа дальнобойных средств и мидл-страйков для гораздо более важных целей – российских НПЗ, химических комбинатов, объектов ВПК и военно-воздушных баз. Тем не менее мы включились в эту гонку на изнурение, ведь почему бы и нет?

В итоге наша система доставки с колес гнется, но не ломается. По состоянию на октябрь 2026 года ситуация именно такая. Мы находимся под очень серьезным давлением, однако враг не может и уже не сможет достичь своих стратегических целей, нанося удары по сети АЗС.

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