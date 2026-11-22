Очевидно, что недавний прилет российских ракет по территории Польши – это проверка реакции НАТО на фоне подготовки к развертыванию европейских сил в Украине в обозримом будущем.

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Особенно на фоне признания Францией того, что ее ограниченные силы уже находились и находятся в Украине.

Не отставные военные и не частные лица, а именно действующие военнослужащие.

Как бы напомню, что Москва отвергает сам механизм, который Запад рассматривает как основу послевоенного сдерживания, – то есть размещение своих военных на территории Украины.

Это не то чтобы ставит крест, но крайне усложняет следующую стратегию РФ – вбросить колоссальные ресурсы в то, чтобы украинцы начали жрать друг друга, выясняя, кто больше или меньше воевал, кто что разминировал, кто предатель, кто ухилянт, кто вор и т. д.

Нет, украинцы и без русских любят друг друга х*есосить, не без этого, но Москва делает ставку именно на все эти противоречия, существующие в украинском обществе, и вольет в их раскрутку все свои силы (уже вливает).

Затем в стране, погрязшей во внутренней грызне, они попытаются привести к власти пророссийские силы (кто тру-патриот, а кто пророссийский – тоже будет одним из факторов грызни, да).

Или и вовсе залижут раны, подготовятся и начнут следующий раунд активных боевых действий.

Нельзя сказать, что Киев этого не понимает. Понимает.

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Поэтому и хочет, чтобы на его территории находился контингент европейских военных, а также было максимальное присутствие западного бизнеса и капитала (которому просто не нужно будет пророссийское правительство).

Помните, как в Польшу два года назад прилетел дрон? Даже без БЧ. Так вот, теперь это крылатые ракеты.

Это очевидное повышение ставок, так как Москва видит, что европейцы не сдают назад, а, наоборот, продолжают углублять свое присутствие в Украине.

Везде, куда идет ваш капитал, там должна быть и сильная армия, которая будет обеспечивать безопасность и суверенитет территории, где этот самый капитал будет аккумулирован и станет множиться.

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Как армия вашего партнера, так и ваши собственные армии.

Появление небольшого контингента французов вполне могло быть эдакой разведкой боем (хотя точнее "боем"), мол, ничего же страшного не случилось, никакой ядерной войны.

А значит, теперь такие же небольшие контингенты могут отправить и немцы, и британцы, и другие европейские, а шире – западные государства.

Москва это понимает, боится и ищет способы помешать этому процессу.

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