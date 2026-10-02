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Черноморский флот перевели в режим повышенной боеготовности: в "Атеш" рассказали, что происходит

Катя Поплюйко
Катя Поплюйко
Time to read2 мин
icon 2,2 т.
Черноморский флот перевели в режим повышенной боеготовности: в "Атеш" рассказали, что происходит
Черноморский флот
Источник: Defense Express

Черноморский флот РФ переведен в состояние повышенной боевой готовности. Российское командование распорядилось усилить патрулирование акватории и активизировать подготовку к отражению возможных угроз.

Такие меры могут быть связаны с ожиданием активизации Сил обороны Украины накануне годовщины удара по Крымскому мосту. Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш".

ЧФ РФ усиливает оборону

Об усилении активности Черноморского флота сообщили агенты движения сопротивления, среди которых есть российские военнослужащие и офицеры штаба. По их информации, командование приказало воинским частям чаще патрулировать акваторию и усилить подготовку к возможным атакам с моря.

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Особое внимание уделяется слаженной работе операторов БПЛА, подразделений ПВО, экипажей РЭБ и патрульных катеров.

"По имеющейся информации, российское командование ожидает активизации Сил обороны Украины в районе символических дат – в частности, годовщины удара по Крымскому мосту (8 октября)", – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в "Атеш", захватчики ожидают, что накануне этой даты Украина может провести новую масштабную атаку.

Вероятными целями могут стать не только объекты, связанные с Крымским мостом, но и корабли Черноморского флота РФ в местах базирования, логистическая инфраструктура и суда "теневого флота".

Напомним, ранее пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказывал, что оккупанты перестали выводить корабли в акваторию Черного моря. Однако враг продолжает использовать для ударов по Украине крылатые ракеты морского базирования "Калибр" непосредственно из гавани.

Как писал OBOZ.UA, 12 августа Силы обороны Украины провели уникальную операцию по поражению военно-морской базы в Новороссийске. В результате атаки была поражена стратегическая и военная инфраструктура России. Среди прочего, были поражены четыре вражеских военных корабля, причем два из них – с крылатыми ракетами "Калибр" на борту.

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