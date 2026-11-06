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Четыре армии РФ против десантников Апостола: спикер Генштаба рассказал, как ДШВ срывают российские планы наступления

Мария ШевчукМария Шевчук
Time to read3 мин
3,6 т.
Четыре армии РФ против десантников Апостола: спикер Генштаба рассказал, как ДШВ срывают российские планы наступления
Герой Украины Олег Апостол, командующий Десантно-штурмовыми войсками в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту ТСН Юлии Кириенко. Источник: Скриншот из видео

Потери противника на Гуляйпольском направлении выросли в полтора раза после того, как оборону этого участка взял на себя 7-й корпус ДШВ под командованием Олега Апостола.

Об этом накануне Дня Десантно-штурмовых войск, который отмечают 8 ноября, пишет спикер Генштаба Андрей Ковалев, анализируя успехи ДШВ под командованием Олега Апостола.

"Для россиян Гуляйполе важно как плацдарм для наступления на Запорожье, поэтому против украинских десантников и штурмовиков бросили подразделения 5-й, 29-й, 35-й и 36-й общевойсковых армий и 68-го армейского корпуса, в частности морскую пехоту, ВДВ и экипажи печально известного "Рубикона"", – уточнил он.

В то же время, по словам спикера, через несколько недель после того, как оборону направления взял на себя 7-й корпус, потери россиян увеличились примерно в полтора раза, а около 900 убитых и раненых за неделю в конце октября стали рекордным показателем на этом участке.

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Отдельно Ковалев обратил внимание на то, что успешные действия ДШВ на Александровском направлении вынудили российское командование менять планы наступательных операций.

В частности, чтобы остановить украинское наступление в Днепропетровской области, где к концу лета ДШВ вместе со штурмовыми подразделениями вернули под контроль Украины более 745 кв. км и 26 населенных пунктов в трех областях, россиянам пришлось перебросить туда часть подразделений, которые готовили к наступлению на Дружковку и которые поддерживали наступление на Гуляйпольском направлении.

"Этот опыт вызывает огромный интерес у партнеров. Но хотелось бы, чтобы они всерьез учились и были готовы к различному развитию событий", – отметил Ковалев, добавив, что на состоявшемся в этом году форуме Yalta European Strategy командир 7-го корпуса ДШВ Евгений Ласийчук призвал Европу не медлить с подготовкой к войне будущего, ведь Украина платит очень высокую цену.

Ковалев добавил, что американский Институт изучения войны (ISW) оценил операцию ДШВ как свидетельство способности Украины осуществлять значительные тактические продвижения и частично восстанавливать механизированный маневр на современном поле боя.

Ковалев также обратил внимание на подход командующего ДШВ Олега Апостола, который делает ставку на сочетание пехоты, дронов и наземных роботизированных комплексов: беспилотники обеспечивают логистику и поражают противника на глубине до 40 км, НРК помогают эвакуировать раненых и доставлять боеприпасы, но именно пехота удерживает и освобождает территории.

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