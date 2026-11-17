Во вторник, 17 ноября, президент Владимир Зеленский провел селекторное совещание по поводу последствий российского удара по энергетической инфраструктуре и мостам в Киеве. По его словам, этой ночью оккупанты выпустили четыре баллистические ракеты по Южному мосту и еще тремя атаковали Северный.

Видео дня

Также участники обсудили восстановление электроснабжения, работу транспорта и экстренных служб, а также усиление защиты инфраструктуры от российских дронов. Подробностями он поделился в своем Telegeram.

Зеленский начал селекторное совещание с ситуации в энергетике. По его словам, в Днепропетровской, Харьковской и Запорожской областях продолжаются работы по ликвидации последствий российского удара по энергосистеме. В этих областях до сих пор наблюдаются значительные перебои с электроснабжением. Во время совещания обсуждались подключение критической инфраструктуры к электроснабжению и сроки восстановления графиков отключений.

"Был отдельный доклад о ситуации с логистикой после попаданий по мостам в Киеве. Этой ночью было четыре баллистические ракеты по Южному мосту и три по Северному. Определили необходимые силы и средства, а также срок восстановления", – написал президент.

Зеленский сообщил, что во время совещания также обсудили с чиновниками реализацию программы экстренной поддержки украинской логистики, о которой договорились с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Премьер-министр Сергей Корецкий доложил о первых решениях Еврокомиссии и дальнейших шагах.

РЕКЛАМА

Отдельные поручения получило Министерство внутренних дел по организации транспортного движения. Речь шла о подготовке резервных маршрутов, схем работы транспорта и привлечении дополнительных сил на случай различных сценариев.

Также министр здравоохранения Виктор Ляшко доложил об обеспечении бесперебойной работы экстренной медицинской помощи в Киеве, Днепре, Запорожье и других городах, где удары врага угрожают транспортному сообщению. По словам Зеленского, все службы должны быть готовы работать при любых условиях.

Главные истории дня

"По итогам вчерашней встречи с представителями аграрной сферы подробно обсудили с МИД Украины и министром аграрной политики конкретные меры поддержки экспорта украинской агропродукции. Что именно нужно сделать, мы уже определили. Рассчитываю на этой неделе получить от чиновников ответ, когда именно меры поддержки будут реализованы. Времени ждать нет", – добавил украинский лидер.

Дополняется...