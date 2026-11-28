За последнюю неделю Силы обороны поражали российские НПЗ и нефтеперекачивающие станции, били по командным пунктам и центру подразделения БпЛА "Рубикон" и жгли вражеские склады. За семь дней Россия потеряла более 15 тысяч военнослужащих и техники почти на 2 млрд. долларов.

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Также неделя выдалась продуктивной на контакты с партнерами и новые договоренности. Итоги недели подвели в Министерстве обороны Украины.

Потери России за неделю

За последние семь дней, с 21 по 27 ноября, Силы обороны поразили сразу 4 нефтеперерабатывающих завода в России: Новошахтинский, Пермский, Куйбышевский и Сызранский.

Под ударами оказались и два военных аэродрома – "Саваслейка" (Нижегородская область) и "Мариновка" Волгоградская область). Там, по данным МОУ, уничтожено или повреждено 5 самолетов.

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Защитники также били по нефтеперекачивающим станциям Калейкино (Татарстан) и Субханкулово (Башкортостан).

Также они сожгли 9 крупных складов, на которых оккупанты хранили боеприпасы, топливо, МТС, и поразили 4 командных пункта.

Главные истории дня

Уничтожены РЛС П-18, ЗРК "Тор", атакован Центр БпЛА "Рубикон".

Потери личного состава армии РФ за неделю составили 15 031 человека, техники уничтожено на почти 2 млрд долларов.

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Договоренности с партнерами

На протяжении недели состоялся ряд важных контактов с партнерами.

В частности, министр обороны Евгений Хмара и его немецкий коллега Борис Писториус договорились о ракетах-перехватчиках ПВО и совместном производстве дронов. Также Германия станет первой страной, которая получит доступ к боевой системе DELTA.

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Украина и Норвегия договорились о 7 млрд долларов оборонной помощи, ПВО и поддержке в сфере дронов. Хмара и министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг согласовали усиление украинской ПВО и оборонной промышленности.

Также глава оборонного ведомства Украины обозначил ключевые приоритеты обороны на Парламентской ассамблее НАТО.

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А в Осло Украина и Швеция обсудили ускорение поставок Gripen, дронов и ПВО.

Также Украина представила свои оборонные технологии и боевой опыт на NATO Edge 26.

Как рассказывал OBOZ.UA, министр обороны Хмара получил новых заместителей.

Мы объясняли, кто они и за что будут отвечать.