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Продвинулся ли враг в Харьковской области: в ВСУ прояснили ситуацию

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
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1,2 т.
Продвинулся ли враг в Харьковской области: в ВСУ прояснили ситуацию
Валерий Герасимов, Владимир Путин. Источник: РосСМИ

Российское военное командование лжет о продвижении российских войск в Харьковской области. Заявленные военно-политическим руководством государства-агрессора "успехи" резко расходятся с реальностью и даже с оценками разных Z-блогеров.

Об этом в эфире "Армия Медіа" заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, пишет "Армія Іnform". Он привел пример лжи оккупантов.

Россия лжет о продвижении в Харьковской области

Трегубов отметил, что в Харьковской области заявления российской стороны о ходе боевых действий часто не соответствуют действительности.

"В Харьковской области – это какая-то Нарния, совершенно фантастическая страна, потому что там российские карты отличаются друг от друга и, конечно, отличаются от реальности на местах", – подчеркнул он.

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Он привел несколько примеров, когда заявления РФ и реальность на месте кардинально различаются.

Среди них – ситуация в районе Голубовки и Радьковки.

Продвинулся ли враг в Харьковской области: в ВСУ прояснили ситуацию

Голубовка и Радьковка на карте DeepState

"К северу от Купянска есть населенный пункт под названием Голубовка, который находится в серой зоне и через который россияне гоняют свои войска, если хотят добраться до Купянска. Не то чтобы они там есть, но они там бывают. Чтобы как-то расширить свое присутствие там, они пытаются еще войти в населенный пункт Радьковка, который находится примерно в 5 километрах к западу от Голубовки. Вот это тот населенный пункт, до которого они максимально добираются своими группами, если им очень повезет в очень плохую погоду. Вот Голубовка есть, где они иногда бывают, и есть Радьковка, где они редко бывают. Между ними 5 километров", – объяснил Трегубов.

По его словам, примерно в 25 километрах к западу от Радьковки расположено Шевченково. До этого населенного пункта, по версии российского военного командования, оккупационные войска якобы уже "почти дошли".

Продвинулся ли враг в Харьковской области: в ВСУ прояснили ситуацию

Шевченково на карте DeepState: его Герасимов "почти захватил"

"А если вы еще на запад промотаете еще 25 километров, вот там будет населенный пункт Шевченково, куда, по версии Герасимова, высказанной Путину, они уже почти дошли", – сказал представитель Группировки объединенных сил.

Приведенный пример, подчеркнул Трегубов, демонстрирует расхождение между заявлениями российского командования о продвижении в Харьковской области и реальной ситуацией на местности.

Продвинулся ли враг в Харьковской области: в ВСУ прояснили ситуацию

Расстояние между Шевченковым и Радьковкой DeepState. Источник: DeepState

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Силы обороны опровергли заявления врага о захвате Голубовки и Шевченкового в Харьковской области.

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