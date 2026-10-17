Дальнобойные удары и ПВО: Бельбас рассказал о совместных разработках Украины и Германии

Украина совместно с немецкими партнерами ведет совместные разработки по нескольким направлениям, в частности в области поражения на больших расстояниях и противовоздушной обороны. Также ведется работа в сфере боеприпасов и по оснащению отечественных бронеавтомобилей.

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Об этом во время конференции-встречи делегаций немецкого и украинского ОПК заявил генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас. По некоторым вопросам отечественные производители оружия уже опережают Европу.

Что известно

"Речь идет о создании совместного предприятия и совместных разработках в нескольких направлениях дальнобойного поражения и противовоздушной обороны. Сейчас мы находимся в процессе разработки этих средств и надеемся в ближайшее время представить эффективные средства поражения. Также мы сотрудничаем с немецкими компаниями в сфере боеприпасов и оснащения наших бронеавтомобилей", – рассказал Бельбас.

Он добавил, что в настоящее время отечественные производители оружия опережают Европу в области бронетехники — как в ценовом сегменте, так и в технических наработках. По его мнению, единственной проблемой для Украины является отсутствие собственной автомобильной промышленности.

"Автомобильная промышленность у нас умерла в 2008 году, когда мы вступили во Всемирную торговую организацию без переходного периода. У нас нет производства трансмиссий, двигателей, автомобилей — есть только сборка. Здесь их (Европу. – Ред.) мы не можем обойти. Но что касается бронеавтомобилей – то мы далеко впереди. По скорости разработки, производства и стоимости", – подчеркнул он.

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Бельбас отметил, что важным для Украины вопросом является дальнейшее развитие сотрудничества с европейскими партнерами, в частности с немецкими.

"Мы ожидаем финансирования от немецкой стороны, а также ожидаем совместных технологий. Мы делимся опытом применения, а от них – технологиями наведения. Европа сейчас создает аналог "Старлинка" – и эта проблема (относительно Starlink. – Ред.) может быть решена", – добавил Бельбас.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские оборонные компании совместно с партнерами продолжают разработку новых видов оружия. В настоящее время уже проводятся его испытания.

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