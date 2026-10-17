Дальнобойные удары и ПВО: Бельбас рассказал о совместных разработках Украины и Германии

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Горячие темы
Иллюстрация — электроэнергия, ЛЭПВ Украине графики отключений электроэнергии действуют не везде: в каком городе ситуация наихудшаяПутин ждет 2027 года: как победа ультраправых во Франции может изменить Европу и НАТО и что грозит Украине. Интервью с ШамшуромПутин ждет 2027 года: как победа ультраправых во Франции может изменить Европу и НАТО и что грозит Украине. Интервью с ШамшуромСабо сказал, кого в "Динамо" нужно "посадить на лавку"Сабо сказал, кого в "Динамо" нужно "посадить на лавку"Люди, родившиеся в эти месяцы, обычно живут дольшеЛюди, родившиеся в эти месяцы, обычно живут дольшеЛегенда украинского футбола согласился возглавить киевское "Динамо"Легенда украинского футбола согласился возглавить киевское "Динамо"Водитель подал искПолиция оштрафовала пьяного водителя: он подал иск на 50 тыс. грн, поскольку алкотестер мог быть нестерильнымВ Украине шесть компаний запустили серийное производство турбореактивных двигателей: как это поможет в борьбе с дронамиВ Украине шесть компаний запустили серийное производство турбореактивных двигателей: как это поможет в борьбе с дронамиДональд ТрампЦены на нефть продолжают стремительно расти: Трампу не помогло "дизельное соглашение" с Путиным"Вы марионетка Путина?" Хегсету задали неудобный вопрос. Видео"Вы марионетка Путина?" Хегсету задали неудобный вопрос. ВидеоРоссия пополняет арсеналы бронетехники и гаубиц на пяти базах хранения: в ISW объяснили, что это значитРоссия пополняет арсеналы бронетехники и гаубиц на пяти базах хранения: в ISW объяснили, что это значит

Дальнобойные удары и ПВО: Бельбас рассказал о совместных разработках Украины и Германии

Дмитрий КропивницкийДмитрий Кропивницкий
Time to read1 мин
icon 18
Дальнобойные удары и ПВО: Бельбас рассказал о совместных разработках Украины и Германии
Бельбас рассказал о совместных разработках Украины и Германии. Источник: ukrmilitary.com

Украина совместно с немецкими партнерами ведет совместные разработки по нескольким направлениям, в частности в области поражения на больших расстояниях и противовоздушной обороны. Также ведется работа в сфере боеприпасов и по оснащению отечественных бронеавтомобилей.

Об этом во время конференции-встречи делегаций немецкого и украинского ОПК заявил генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас. По некоторым вопросам отечественные производители оружия уже опережают Европу.

Что известно

"Речь идет о создании совместного предприятия и совместных разработках в нескольких направлениях дальнобойного поражения и противовоздушной обороны. Сейчас мы находимся в процессе разработки этих средств и надеемся в ближайшее время представить эффективные средства поражения. Также мы сотрудничаем с немецкими компаниями в сфере боеприпасов и оснащения наших бронеавтомобилей", – рассказал Бельбас.

Читайте также
Анна ЯкубецАнна Якубец
icon 17,2 т.
Россия совершила одну из самых массированных атак на Винницкую область: пострадали шесть человек, возникли проблемы с электроснабжением
icon 17,2 т.
Россия совершила одну из самых массированных атак на Винницкую область: пострадали шесть человек, возникли проблемы с электроснабжением
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 13,7 т.
Силы обороны отминусовали еще 1950 оккупантов и уничтожили 4 РСЗО противника: данные Генштаба
icon 13,7 т.
Силы обороны отминусовали еще 1950 оккупантов и уничтожили 4 РСЗО противника: данные Генштаба
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
icon 12,8 т.
"Думали, что будет, как в Крыму": российский генерал признал, что Кремль недооценил Украину. Видео
icon 12,8 т.
"Думали, что будет, как в Крыму": российский генерал признал, что Кремль недооценил Украину. Видео

Он добавил, что в настоящее время отечественные производители оружия опережают Европу в области бронетехники — как в ценовом сегменте, так и в технических наработках. По его мнению, единственной проблемой для Украины является отсутствие собственной автомобильной промышленности.

"Автомобильная промышленность у нас умерла в 2008 году, когда мы вступили во Всемирную торговую организацию без переходного периода. У нас нет производства трансмиссий, двигателей, автомобилей — есть только сборка. Здесь их (Европу. – Ред.) мы не можем обойти. Но что касается бронеавтомобилей – то мы далеко впереди. По скорости разработки, производства и стоимости", – подчеркнул он.

Бельбас отметил, что важным для Украины вопросом является дальнейшее развитие сотрудничества с европейскими партнерами, в частности с немецкими.

"Мы ожидаем финансирования от немецкой стороны, а также ожидаем совместных технологий. Мы делимся опытом применения, а от них – технологиями наведения. Европа сейчас создает аналог "Старлинка" – и эта проблема (относительно Starlink. – Ред.) может быть решена", – добавил Бельбас.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские оборонные компании совместно с партнерами продолжают разработку новых видов оружия. В настоящее время уже проводятся его испытания.

Похожие темы
ВооружениеоружиеПВОВладислав БельбасВладислав Бельбас
facebook0

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber.
Не ведитесь на фейки!

ПодписатьсяПодписаться