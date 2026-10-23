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Дания передала Украине боеприпасы для бортовых пушек F-16: ими сбивают реактивные дроны

Иван ЧерленскийИван Черленский
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Дания передала Украине боеприпасы для бортовых пушек F-16: ими сбивают реактивные дроны
Истребитель F-16. Источник: GettyImages

Дания передала Украине более 50 тысяч боеприпасов калибра 20 мм для бортовых пушек истребителей F-16. Украинские пилоты уже применяют их для перехвата реактивных ударных беспилотников.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины в Telegram. В ведомстве поблагодарили датскую сторону за быстрый ответ на запрос и подчеркнули, что оперативность их поставок имеет непосредственное значение для усиления украинской ПВО и защиты людей от российских воздушных атак.

В Минобороны отметили, что F-16 – одно из наиболее эффективных средств борьбы с реактивными "шахедами". Для результативного перехвата таких беспилотников украинским пилотам необходимо иметь достаточные запасы боеприпасов.

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Ранее OBOZ.UA сообщал, что Дания передаст Украине внеочередной, 31-й пакет военной помощи стоимостью около $275 млн. Средства направят на усиление украинской ПВО в осенне-зимний период.

Также OBOZ.UA писал, что датская служба национальной безопасности и разведки PET обвинила Россию в подготовке диверсий против компаний, которые поставляют Украине оборонную продукцию. По данным ведомства, Москва начала активнее готовить и проводить такие операции в начале лета.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский оценил эффективность украинской авиации в борьбе с реактивными "шахедами". По его словам, украинские пилоты сбивают 50–55% таких беспилотников, а в отдельных случаях – до 60%.

Зеленский также подчеркнул важную роль истребителей F-16 и 20-мм боеприпасов в перехвате этих целей. Украина стремится обеспечить использование 5–6 тысяч таких снарядов в сутки и продолжает договариваться с партнерами об их поставках.

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