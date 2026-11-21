К сожалению, в войне с российскими захватчиками Украина теряет своих лучших дочерей и сыновей. Недавно стало известно, что на фронте погиб певец, солист Запорожской областной филармонии Богдан Хижняк. Артисту было всего 36 лет.

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У Богдана остались жена и двое детей. Печальную весть о гибели воина принесла Запорожская филармония.

Что известно о Герое

В мирной жизни Богдан Хижняк пел – по словам коллег, был "ярким, талантливым артистом, чей голос и искренняя энергия дарили свет и радость зрителям".

С первых дней полномасштабного вторжения артист вместе с женой Юлией присоединился к волонтерскому движению. Богдан и Юлия собирали гуманитарную помощь, и певец лично отвозил собранное на блокпосты и в подразделения территориальной обороны.

Но это продолжалось недолго – Юлия продолжила волонтерскую деятельность, а Богдан вступил в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы с оружием в руках защищать родную землю.

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Уже в мае 2023 года Богдан Хижняк за мужество и отвагу на войне был награжден "Золотым крестом" от Главнокомандующего ВСУ.

У Героя дома остались вместе с женой Юлией двое маленьких детей.

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