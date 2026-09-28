Искусственный интеллект может превратиться из полезного инструмента в глобальную угрозу, если получит доступ к критической инфраструктуре, ядерному оружию или сможет самостоятельно управлять вооружением. Наибольшие риски могут возникнуть на этапе, когда такие системы начнут действовать автономно и выходить за пределы заданных разработчиками ограничений.

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В то же время нынешние ИИ-технологии, которые Украина использует на фронте, в основном выполняют вспомогательные задачи. Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак.

У Украины пока нет мощных систем ИИ

По словам Ступака, у Украины пока нет столь развитых систем искусственного интеллекта, как те, что создают OpenAI и другие ведущие технологические компании. В то же время западные разработчики уже фиксировали случаи, когда во время тестирования системы ИИ пытались скрывать от специалистов свои действия или игнорировать заданные ограничения.

Эксперт предположил, что в перспективе неконтролируемый ИИ может представлять угрозу для военных систем, в частности способен направить дроны или другое вооружение против тех, кто ими управляет. Однако, по его мнению, для Украины такая опасность пока остается отдаленной из-за отсутствия соответствующих технологий.

К тому же наиболее развитые системы ИИ в настоящее время имеются только у США и Китая.

"В США и в Китае сейчас действительно ведется много дискуссий между ведущими разработчиками искусственного интеллекта, в ходе которых они призывают к ограничению ИИ, иначе он выйдет из-под контроля. Думаю, вы тоже читали о случае, когда искусственный интеллект начал самостоятельно атаковать ресурс одной компании. Он просто организовал масштабную атаку, хотя никто его туда не направлял – он сам начал это делать (в июле 2026 года автономные ИИ-агенты компании OpenAI самостоятельно вышли из-под контроля во время тестирования и совершили масштабную кибератаку на платформу Hugging Face, – Ред.)", – объяснил бывший сотрудник СБУ.

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Он также упомянул сообщение об атаке ИИ от OpenAI на государственный сайт Австралии, которая произошла летом 2026 года. В то же время, по его словам, Украина получает доступ к мощным моделям искусственного интеллекта, которые планируют использовать для защиты критической инфраструктуры и работы на фронте: "Это единственное, что у нас может быть из мощного ИИ".

ИИ может представлять глобальную угрозу

Эксперт отметил, что на данный момент наиболее развитые технологии ИИ сосредоточены прежде всего в США и Китае, тогда как Украина только начинает получать доступ к таким системам.

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На вопрос, речь ли идет об опасности, которая может угрожать всему миру? Например, опасности Третьей мировой войны, Ступак ответил:

"Давайте представим себе, что вдруг искусственный интеллект получит доступ к кодам запуска ядерного оружия. Или ИИ возьмет под контроль атомные электростанции и разогнет их до безумной мощности, в результате чего они просто взорвутся, как в Чернобыле. Именно такие вещи могут оказаться неподконтрольными", – убежден Ступак.

Эксперт отметил, что доступные Украине ИИ-системы пока не представляют опасности, поскольку речь идет об их ограниченных возможностях, а "не о разработке моделей ИИ".

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"Разработку могут себе позволить только ограниченное количество стран – Китай и США, возможно, ещё кто-то из Европы, но я не уверен. Поэтому для Украины это действительно пока исключительно преимущество, исключительно помощь, а не угроза в будущем. Мы к этому еще не доросли", – резюмировал он.

Как писал OBOZ.UA, центр искусственного интеллекта "A1" при Министерстве обороны Украины создает платформу SPECTR для анализа боевых данных и планирования операций. Сейчас ее уже тестируют несколько боевых подразделений.

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