Дает РФ рычаги влияния: поверенный Украины в США назвал последствия ограничения скорости Starshield

В Украине продолжают действовать масштабные ограничения в работе спутниковой системы связи Starshield компании SpaceX. Из-за этого украинские военные могут сбивать российские реактивные дроны только после того, как те заходят на подконтрольную Украине территорию, а не вблизи линии фронта.

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Об этом 14 ноября сообщил украинский дипломат в Вашингтоне Денис Сеник в комментарии Радио Свобода. По его словам, речь идет не об единичных случаях: ограничения носят массовый характер.

"Сейчас мы можем перехватывать российские реактивные БПЛА только после того, как они заходят на территорию, контролируемую Украиной. То есть мы не можем сбивать их сразу вблизи линии фронта. Это дает россиянам дополнительные возможности, которых у них до сих пор не было", – заявил он.

В частности, Сеник рассказал о работе украинских подразделений Bars, которые с помощью Starshield перехватывают российские "Шахеды".

"Например, наши подразделения Bars работают с использованием Starshield. Они сбивают реактивные "Шахеды". Теперь мы не можем сбивать их там, возле линии фронта", – сказал дипломат.

Что заявили в SpaceX

В SpaceX заверили украинское министерство, что не вводили никаких ограничений, а перебои объяснили техническими проблемами. В то же время на дополнительный вопрос о работе терминалов на временно оккупированных территориях Украины компания не ответила, сообщили Радио Свобода украинские чиновники.

Владимир Зеленский не согласился с таким объяснением. Он заявил, что сейчас на терминалах Starshield, работающих на оккупированных Россией украинских территориях, введены ограничения скорости – примерно до 161 км/ч.

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Президент подчеркнул опасность такой ситуации, поскольку ограничения касаются именно временно оккупированных территорий. Если на остальной территории Украины их нет, а на оккупированной части они сохраняются, это, по его мнению, носит политический характер и фактически означает непризнание этих земель украинскими. Он поручил военному командованию и Министерству иностранных дел поднять этот вопрос перед SpaceX и добиваться восстановления полноценной работы системы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что из-за ограничений Starshield украинские миссии по перехвату беспилотников начали массово терпеть неудачи. Один из украинских чиновников рассказал изданию Axios, что доля неудачных миссий выросла с 10% в первый день до 50% во второй, а на третий достигла 100%.

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