"Где взять людей и технику?" Российский пропагандист признался, что армия Путина не способна на масштабные прорывы фронта. Видео
Российские пропагандисты продолжают развенчивать мифы о численности армии страны-агрессора. Так, очередной военный эксперт признался, что оккупанты не в состоянии добиться значительного прорыва фронта в Украине.
По его словам, для крупной наступательной операции захватчикам нужно больше людей и техники, которых "негде взять". Видео опубликовали в Telegram-канале "Сеятель ветра".
РФ не хватает ресурсов для масштабной операции на фронте
Военного эксперта, полковника Виктора Баранца, спросили, способна ли армия РФ провести полноценную масштабную операцию с глубоким прорывом линии фронта и окружением противника. В ответ эксперт заявил, что сейчас российская армия не может провести грандиозную операцию с прорывом фронта.
"Для того, чтобы провести ту большую армейскую операцию, нужна большая группировка. Ну, хотя бы тысяч 200. Это ведь только личный состав. А туда нужно подтянуть и артиллерию, и авиацию, и беспилотники, это нужно готовить. А где же взять?" – посетовал Баранец.
Он добавил, что ситуацию можно изменить, однако для этого пришлось бы перебрасывать силы с других направлений, в частности Харьковского и Днепропетровского, но тогда эти участки фронта были бы незащищенными.
Авторы Telegram-канала поинтересовались, зачем Россия продолжает безрезультатные позиционные бои, если такая тактика не способна привести к поставленной цели. И добавили, что Баранец, очевидно, и сам не знает ответа.
Напомним, ранее Баранец эмоционально отреагировал на вопрос слушателя о неспособности российской ПВО защищать города от украинских беспилотников. В эфире он фактически признал, что у российской армии нет эффективного способа противодействовать таким атакам, хотя она ищет его уже несколько лет.
Как сообщал OBOZ.UA, российская пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, что Россия якобы не хотела разрушать мосты в Украине и надеялась договориться. Она также добавила, что российское руководство не хотело уничтожать инфраструктуру, но, как утверждает пропагандистка, его к этому "заставили".