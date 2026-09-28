Бригадный генерал Дмитрий Волошин заявил, что российские войска не смогли захватить ряд населенных пунктов в Сумской области, которые на карте DeepState обозначены как оккупированные. По его словам, украинские военные по-прежнему находятся в Юнаковке и Андреевке, а также удерживают позиции в других селах на этом участке фронта.

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Об этом Волошин рассказал в интервью BBC News Украина. Он отметил, что российские военные заявляли о захвате Храповщины и Писаревки, однако, по его словам, противник не смог прорваться в эти населенные пункты.

Ситуация в Сумской области

Волошин утверждает, что в Писаровке был лишь один случай, когда двое российских военных смогли войти в населенный пункт с флагом РФ. По его словам, их сразу взяли в плен.

Генерал также рассказал, что при анализе российских видео о якобы захвате сел с помощью программ для определения геолокации украинские военные устанавливали место съемки. По его словам, в одном из случаев видео было снято на территории России примерно в 25 километрах от линии боевого столкновения.

Волошин отметил, что в пределах его зоны ответственности российские наземные подразделения не добиваются успеха. В то же время он признал наличие у противника значительного количества беспилотников, в частности БПЛА "Молния", а также использование подземных коммуникаций для приближения к украинским позициям.

Данные карты DeepState

Отдельно командующий обороной Сумской области прокомментировал данные карты DeepState. По его словам, там Юнаковка обозначена как населенный пункт, который якобы захватила Россия, однако украинские военные, по его утверждению, находятся в центре села, возле дороги Сумы – Суджа.

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Волошин также заявил, что украинские позиции остаются в Андреевке. Он утверждает, что представители 8-го корпуса ДШВ обращались к DeepState и сообщали о несоответствии данных карты реальной ситуации, предложив предоставить доказательства с соблюдением требований секретности.

По словам генерала, он не ставит перед собой цель доказывать кому-либо ситуацию на карте."Я знаю реальное положение дел", – сказал Волошин, добавив, что украинские военные уничтожают российских военных севернее Андреевки, которую, по его словам, российская сторона уже неоднократно объявляла захваченной.

Главные истории дня

В то же время Волошин уточнил, что часть населенных пунктов, о которых его спрашивали журналисты, находится за пределами его зоны ответственности. В частности, это касается районов Миропольского, Рясного и Грабовского.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска заняли полосу шириной от 2 до 4 км вдоль украинской границы в Сумской области. По словам представителя Группировки объединенных сил Виктора Трегубова, россияне пытались расширить этот участок, однако сделать этого не смогли. В то же время на других направлениях на севере Украины оккупанты продолжают оказывать давление на украинских защитников.

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