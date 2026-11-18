Есть масса причин, почему День Рухнувшего Моста войдет в историю этой войны как переломный – наравне с выигранной битвой за Киев и Днем освобождения Херсона. Большинство этих причин уже перечислили за минувшие сутки международные комментаторы и военные эксперты – да, Крым становится "островом", российское войско, расположенное на нем, без подвоза останется беспомощным, как наши заблокированные части весной 2014 г. (почему-то мне особенно приятно думать об этом и заранее смаковать такое "восстановление справедливости", тогдашнего показательного унижения Украины я никому ни забывать, ни прощать не собираюсь), ну а Азовское море становится "озером", и нагруженные краденым украинским зерном российские танкеры больше не выйдут из его портов, – выяснилось, как подшутил над Трампом Сикорский, что "у Украины есть карты", и главная символическая победа России, не пошатнувшаяся в глазах ее населения с 2014 г., обнуляется на глазах у растерянных подданных, большинство которых, возможно, впервые начинает догадываться, что их страна проигрывает в войне, и "как же так-то" (поумнее – видела сегодня в ленте – ломают голову: "как же так", что Крымский мост упал, а киевские стоят, и утешают себя, страшно комично, тем, что наши "СССР строил", поэтому, мол, они и лучше)), – а международные медиахолдинги потирают руки от нетерпения увидеть, как Пу теперь будет изображать бодрячка перед Си и придурком Красновым (в США не любят лузеров еще больше, чем в России!), и как это повлияет на конфигурацию "Ялты 2.0" и так далее, и так далее, и так далее – словом, стратегические последствия этого Дня будут проявляться еще долго, всего сразу так просто не разглядишь... Но есть один момент, на который, кажется, до сих пор никто не обратил внимания: только теперь, спустя 5 лет едва ли не самой отвратительной в истории государственно-террористической войны, задуманной как "блицкриг", "коллективный Запад" (и Восток, и даже понемногу Юг) начинает осознавать то, чего все эти годы боялся, – пустоты. Что вся мнимая "мощь России" (в том числе и ядерная? до этого они еще не додумались, но это дело времени), по инерции холодной войны мистифицированная на разные лады и под разными углами, – это просто БЛЕФ ("пелена", как писала Забужко в "Самом долгом путешествии").

Видео дня

(В комментарии – выдержки, на языке оригинала, из статьи в "Комсомольской правде" за май 2018 г. под названием "Как Россия защитит Крімский мост", очень советую почитать, непременно до конца, – это буквально высшая школа, аспирантура, да нет – докторантура блефа, а с 17.11.2026 г. – блестящая иллюстрация к пословице "ложью весь свет пройдешь, а назад не вернешься". Вот именно так Московия и "прошла свет" – надувала шарик, измазанный кровью, и ей верили.)

2022 год поколебал эту веру, но не до конца (одна из миссий американского деда – залатать то, что пошатнулось, пусть даже историями о том, как под Киевом танки "застряли в болоте": такая клоунада – на самом деле довольно действенный пропагандистский прием, когда нужно "замазать" истину). И вот теперь – очевидно, что король все-таки голый. Бояться некого. А чего же он говорил, чтобы мы отодвинули НАТО к границам 1997 года? Тоже блефовал? А почему мы ему верили? И зачем мы это обсуждали? И что теперь?..

И т. д. и т. п. Это самые серьезные перемены – те, что происходят в головах. Потому что воюют – и побеждают – всегда и везде именно головы, а не железо. Уверена, что во многих головах, отвечающих за принятие исторически значимых решений, сегодня прояснилось.

Спасибо ВСУ.

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