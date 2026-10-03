''Деоккупировано 125–140 квадратных километров'': Зеленский о результатах операции ''Вивальди''

Наступательная операция Сил обороны Украины "Вивальди" по состоянию на начало октября еще не завершена. Военным Третьего армейского корпуса удалось освободить примерно 125–140 квадратных километров нашей территории на Донетчине.

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Об этом в интервью агентству Reuters рассказал президент Владимир Зеленский, высоко оценив результаты наступательных действий. "Вивальди" – очень успешная операция. Она еще не завершена. По состоянию на сегодня деоккупировано примерно 125–140 квадратных километров", – заявил глава государства.

Он уточнил, что наши защитники могли начать штурмы еще в 2025-м, но командование решило перенести начало, чтобы лучше все подготовить.

"Наши военные хотели начать эту операцию год назад, но тогда она еще не была достаточно подготовлена. Слава Богу, мы решили ненадолго отложить ее и теперь имеем хорошие результаты и меньшие потери", – сказал президент.

За последние два-три месяца, как отметил он, возросло количество погибших и раненых российских оккупантов.

"С начала года их потери составляли 30–32 тысячи человек в месяц (21–22 тысячи погибших, остальные – тяжелораненые). Сейчас речь идет о 42 тысячах потерь в месяц. Таким образом, во время наступления мы потеряли в несколько раз меньше людей, чем Россия, причем они находились в обороне", – сообщил Зеленский.

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Что предшествовало

В результате операции "Вивальди" украинский "обменный фонд" удалось пополнить на более чем 250 военнослужащих государства-агрессора. Это самая массовая сдача оккупантов в плен за 12 лет войны.

"Вивальди" продемонстрировала новый подход к наступательным маневрам в условиях современной войны. По словам австрийского военного эксперта Маркуса Райснера, украинские силы благодаря тщательной подготовке смогли добиться значительного тактического успеха даже в условиях "прозрачного поля боя", насыщенного дронами и средствами РЭБ.

Главные истории дня

Как писал OBOZ.UA, российские военные блогеры обеспокоены тем, что украинская операция "Вивальди" на Лиманском направлении помешает попыткам штурмовать Славянск с востока. Как считают аналитики из Института изучения войны, это может свидетельствовать о том, что операция не только сорвала планы РФ по окружению пояса крепостей со стороны Лимана и Доброполья, но и поставила под угрозу намерения по фронтальному штурму городов пояса крепостей на севере Донетчины.