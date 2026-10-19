Десятки иностранных компонентов: в ГУР раскрыли данные о производстве навигационных систем для российских ракет и БПЛА

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о производстве российских помехозащищенных навигационных модулей "Комета". На портале War&Sanctions опубликован перечень из 37 иностранных электронных компонентов, используемых для их изготовления.

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Также разведка раскрыла данные о 28 предприятиях, задействованных в производстве модулей и поставке компонентной базы, а также о 13 единицах иностранного технологического оборудования. Модули "Комета" применяются в современных российских ракетах, беспилотниках и управляемых авиабомбах.

Как работают навигационные модули "Комета"

ГУР обнародовало информацию в разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions. Один из способов защиты бортовых систем от помех радиоэлектронной борьбы — использование антенн контролируемого приема (Controlled Reception Pattern Antenna, CRPA). Они способны отфильтровывать помехи благодаря изменению диаграммы направленности антенны и применению алгоритмов анализа сигнала. Именно этот принцип используется в навигационных модулях "Комета".

Классическая конструкция модуля состоит из двух основных элементов: антенной решетки с определенным количеством патч-антенн и модуля обработки сигналов на базе программируемого логического устройства FPGA Altera Cyclone — разработки компании Altera, которая является дочерней структурой Intel.

От чего зависит устойчивость систем к помехам

Эффективность защиты "Кометы" от помех зависит от количества патч-антенн, их расположения и алгоритма, по которому FPGA отделяет полезный сигнал от помех.

Наличие определенного количества антенн на антенном полотне позволяет получать пространственную информацию о направлении поступления сигнала с помехами и компенсировать их влияние.

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Россия использует 16-элементные решетки и готовит 20-элементные

По данным ГУР, противник уже массово применяет навигационные модули "Комета" с 16 патч-антеннами. В то же время продолжается работа по организации серийного производства антенных решеток из 20 элементов.

Кроме того, разведка установила факт использования систем CRPA китайско-алабужского производства, оснащенных 32 антеннами.

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Как сообщал OBOZ.UA, Главное управление разведки опубликовало данные о новой модификации российских БПЛА "Герань-4", которыми оккупанты обстреливают Украину. Так, в частности, в новой комплектации добавили оптическую навигационную систему, новую боевую часть — кумулятивно-режущую специальную нагрузку, а также новый блок "МОХ", основой которого является высокоточный магнитоиндуктивный датчик (магнитометр).