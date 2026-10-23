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Десятки оккупантов уничтожены: в ССО показали кадры работы на Лиманском направлении. Видео

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
1,4 т.
Десятки оккупантов уничтожены: в ССО показали кадры работы на Лиманском направлении. Видео
Украинские защитники уничтожают оккупантов на Лиманском направлении. Источник: Коллаж OBOZ.UA

За два месяца работы на Лиманском направлении операторы 8-го полка Сил специальных операций ВСУ уничтожили более 25 российских оккупантов, а еще 13 взяли в плен. Также украинские бойцы вернули контроль над населенным пунктом Новоселовка.

Об этом сообщили в Telegram-канале Сил специальных операций ВС Украины. Там опубликовали архивные кадры работы подразделения на Лиманском направлении.

Десятки оккупантов уничтожены: в ССО показали кадры работы на Лиманском направлении. Видео

Украинские воины ликвидируют российских захватчиков. Источник: Скриншот

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Десятки оккупантов уничтожены: в ССО показали кадры работы на Лиманском направлении. Видео

Бойцы ССО уничтожают живую силу противника. Источник: Скриншот

Как отметили в ССО, в ходе серии специальных действий украинские военные также получили разведывательные данные. 

Десятки оккупантов уничтожены: в ССО показали кадры работы на Лиманском направлении. Видео

Украинские военные уничтожают оккупантов на Лиманском направлении. Источник: Скриншот

Десятки оккупантов уничтожены: в ССО показали кадры работы на Лиманском направлении. Видео

Украинские военные продолжают уничтожать оккупантов на фронте. Источник: Скриншот

Ранее OBOZ.UA сообщал, что бойцы 6-го полка ССО Rangers уничтожили двух российских военнослужащих во время операции в лесистой местности на одном из направлений фронта. Перед этим спецназовцы получили разведданные об оккупантах, установили маршрут их передвижения и подготовили засаду. После короткого огневого контакта они проверили местность и изъяли средства связи и документы.

Также OBOZ.UA писал, что украинская операция "Вивальди" сорвала планы России по окружению украинского "пояса крепостей" в Донецкой области. По оценке Института изучения войны, Силы обороны разрушили замысел российских войск обойти Лиман с севера.

Во время операции украинские защитники вышли к реке Жеребец и заняли более выгодные для обороны позиции. Как заявил командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкий, российская 144-я мотострелковая дивизия понесла такие потери, что практически перестала существовать как организованная военная единица.

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