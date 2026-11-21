Спецподразделения Главного управления разведки Минобороны Украины ежедневно ослабляют наступательный потенциал войск РФ на Запорожском направлении. Они уничтожают живую силу, технику и вооружение врага, чтобы не давать ему возможности продвигаться вперед.

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Об этом заявил начальник ГУР Олег Иващенко. Он сообщил, что по итогам совещаний с командирами спецподразделений, выполняющих задачи на этом участке фронта, были определены приоритеты дальнейших действий; разведчики спланировали и согласовали новые операции.

"Противник не оставляет попыток продвинуться на Запорожском направлении, но каждый раз получает жесткий отпор от Сил обороны Украины. Наши разведчики ежедневно уничтожают живую силу, технику и вооружение врага, ослабляя его наступательный потенциал. Важно не только отражать атаки, но и лишать противника возможностей продолжать наступление", – сказал Иващенко.

Для эффективной работы усиливают координацию между военной разведкой и другими составляющими Сил обороны. Каждое подразделение выполняет свои задачи, но при этом все они действуют согласно единому замыслу.

"Наша общая цель – сорвать наступательные планы врага и нанести ему максимальные потери", – подчеркнул начальник ГУР.

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Иващенко выразил благодарность каждому, кто держит фронт на Запорожском направлении.

В ГУР также показали, как спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины непрерывно уничтожают технику, в частности дроны разных типов, живую силу и укрытия врага.

"Миссия – уничтожить все, что российская оккупационная армия притащила на украинскую землю: живую силу, броню, транспорт и дроны", – говорится в сообщении.

Главные истории дня

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в ГУР показали, как операторы дронов уничтожают врага в Запорожской области. Воины отметили, что площадь, которую на передовой контролируют украинские БпЛА, растет, из-за чего меняется и специфика работы.