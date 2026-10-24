Дмитрий Рогозюк временно будет исполнять обязанности командира Третьего армейского корпуса: что о нем известно

Дмитрий Рогозюк с позывным "Рогозь" временно будет исполнять обязанности командира Третьего армейского корпуса. До этого он командовал 60-й отдельной механизированной бригадой, которая участвовала в боевых действиях на фронте.

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Военный вернулся в армию в начале полномасштабного вторжения и прошел путь от сержанта до командира бригады. Также он участвовал в возрождении футбольного клуба "Нива" в Виннице.

Начало военной службы и события 2014 года

Дмитрий Рогозюк учился во Львовском государственном университете безопасности жизнедеятельности, после чего решил связать жизнь с армией. В январе 2014 года он подписал контракт на военную службу.

Революцию Достоинства Рогозюк встретил уже военнослужащим, поэтому не мог лично находиться на Майдане. Вместе с тем он поддерживал связь с друзьями, которые были в центре событий, и следил за новостями.

Во время оккупации Крыма он служил в бригаде транспортной авиации. На аэродром приземлялись самолеты, эвакуировавшиеся с полуострова. Общение с офицерами, покидавшими Крым, помогало понимать ситуацию.

Во время АТО Рогозюк преимущественно занимался тыловым обеспечением группировок войск, воевавших на востоке Украины.

Возрождение футбольного клуба "Нива"

В 2017 году контракт Рогозюка завершился. После возвращения в Винницу он вместе с единомышленниками присоединился к возрождению футбольного клуба "Нива", позднее став его владельцем.

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Сейчас владельцем и президентом клуба является Артур Загорулько, который продолжает это дело.

Возвращение в армию в 2022 году

24 февраля 2022 года Рогозюк снова присоединился к войску. У него было много друзей в полку "Азов", поэтому он решил присоединиться к ним в Киеве.

Полномасштабное вторжение военный встретил в звании сержанта, а офицерский опыт приобретал в составе ССО "Азов" Киев.

После завершения Киевской кампании он участвовал в событиях, связанных с деблокированием Мариуполя, а позднее служил на Запорожском направлении.

Главные истории дня

Командование в 3-й штурмовой бригаде

После создания 3-й штурмовой бригады Рогозюк возглавил роту 1-го штурмового батальона. На этой должности он встретил освобождение Херсонщины и бои за Бахмут.

Его батальон был одним из самых опытных в бригаде, поэтому Рогозюка назначили заместителем командира 1-го штурмового батальона. На этой должности он прошел Бахмутскую кампанию.

После короткого восстановления бригада отправилась на Авдеевское направление. Там Рогозюк работал начальником оперативного отдела штаба – начальником планирования 3-й штурмовой бригады.

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Командир 60-й отдельной механизированной бригады

После объявления о формировании Третьего армейского корпуса Рогозюк получил задачу сформировать управление планированием применения войск корпуса и занял должность заместителя начальника штаба бригады.

Позже в подчинение корпуса перешла 60-я отдельная механизированная бригада, командиром которой назначили Рогозюка.

Главными задачами на новой должности стали сохранение личного состава, стабилизация ситуации в полосе обороны, недопущение потери территорий и сдерживание противника на определенных рубежах.

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По состоянию на июнь 2026 года бригада стабилизировала свою линию обороны, уничтожила проникшую в глубокий тыл группировку противника, остановила основное направление удара 20-й армии и успешно контратаковала на отдельных направлениях.

Рогозюк также внедрил управленческие подходы Третьего армейского корпуса, в частности непрерывное планирование, динамический таргетинг и объединенное огневое поражение. В бригаде выстроили сержантскую вертикаль, ввели патронатную и хорунжую службы, создали собственную базовую общевойсковую подготовку и курс адаптации новоприбывших. Также улучшили медицинское обеспечение и существенно сократили количество случаев самовольного оставления части.

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Под командованием Рогозюка 60-я отдельная механизированная бригада стала одной из ключевых сил в операции "Вивальди".

Почему Рогозюк временно возглавит Третий армейский корпус

В октябре 2026 года бригадного генерала Андрея Билецкого командировали на должность командующего временным органом военного управления – группировкой войск "Центр".

В то же время это не перевод: Билецкий остается на штатной должности командира Третьего армейского корпуса.

На время его командировки обязанности командира корпуса временно будет исполнять Дмитрий Рогозюк с позывным "Рогозь", который до этого возглавлял 60-ю отдельную механизированную бригаду.

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Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные рассказали об операции "Вивальди", во время которой удалось освободить 277 кв. км территории на востоке Донбасса. Контрнаступление сорвало российский маневр по охвату украинских позиций и не позволило противнику окружить важные города "Фортечного пояса". Одним из самых больших вызовов для бойцов стали российские беспилотники, операторы которых целенаправленно охотились на украинских военных.