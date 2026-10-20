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"До последнего мгновения оставался на передовой": Зеленского призвали присвоить звание Героя Украины сержанту Бабийчуку, погибшему в Донецкой области

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
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"До последнего мгновения оставался на передовой": Зеленского призвали присвоить звание Героя Украины сержанту Бабийчуку, погибшему в Донецкой области
Ярослав Бабийчук погиб во время эвакуации раненых. Источник: facebook.com/NGUmainpage

Украинцы призвали президента Владимира Зеленского посмертноприсвоить звание Героя Украины младшему сержанту Ярославу Бабийчуку, который погиб во время эвакуации раненых в Донецкой области. Военный добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины с первых дней полномасштабного вторжения.

Во время службы он эвакуировал более тысячи раненых бойцов, организовал стабилизационный пункт и проводил обучение по тактической медицине. Текст петиции появился на сайте Офиса президента.

Зеленского просят присвоить Ярославу Бабийчуку звание Героя Украины

В петиции к президенту Украины Владимиру Зеленскому просят посмертно присвоить звание Героя Украины младшему сержанту Ярославу Николаевичу Бабийчуку, 1987 года рождения. Он служил санитарным инструктором медицинского пункта 3-го механизированного батальона воинской части А0222.

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Автор обращения отмечает мужество военного, его самоотверженность и значительный вклад в спасение украинских защитников.

Ярослав Бабийчук эвакуировал более тысячи раненых

До начала полномасштабной войны Ярослав Бабийчук работал реабилитологом в Киеве и посвятил свою жизнь помощи людям. С первых дней российского вторжения он добровольно вступил в ряды ВСУ.

Его боевой путь пролегал через самые горячие участки фронта в Донецкой области. Военный непосредственно работал на передовой: оказывал помощь раненым, выносил их с поля боя и организовывал эвакуацию под постоянным вражеским огнем.

За время службы Бабийчук осуществил более тысячи эвакуаций раненых военнослужащих.

Военный организовал стабилизационный пункт и обучение по тактической медицине

По инициативе Ярослава во время контрнаступления в батальоне организовали стабилизационный пункт. Также он проводил обучение по тактической медицине для военнослужащих своего и смежных подразделений.

Благодаря своим знаниям и опыту сержант помогал сослуживцам повышать способность спасать жизни непосредственно на поле боя.

Ярослав Бабийчук погиб во время эвакуации раненых

19 апреля 2024 года вблизи населенного пункта Урожайное Волновахского района Донецкой области российские войска обрушили сокрушительный огонь на позиции. Несмотря на опасность, Ярослав продолжал эвакуировать раненых.

Во время очередного выхода на передовую младший сержант Бабийчук погиб в результате удара противотанкового ракетного комплекса.

"До последнего мгновения он оставался на передовой, выполняя свой долг и спасая жизни сослуживцев", — отмечается в петиции.

Военного наградили почетным нагрудным знаком "За спасенную жизнь" и другими наградами.

Для семьи Ярослав был любящим сыном, мужем и отцом, а для сослуживцев – надежным товарищем и специалистом, которому доверяли свою жизнь.

Автор петиции считает, что его личное мужество, героизм, преданность военной присяге и вклад в спасение украинских защитников заслуживают высшей государственной награды, и просит присвоить ему звание Героя Украины посмертно.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погибла 22-летняя защитница Виктория Скобель.Она до конца оставалась верна военной присяге. Девушка была жительницей города Синельниково. У героини осталась мама.

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