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"Добрая, отзывчивая, всегда улыбающаяся": в сети рассказали о сотруднице поселкового совета, которую РФ убила ударом по Комышевахе. Фото

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
252
"Добрая, отзывчивая, всегда улыбающаяся": в сети рассказали о сотруднице поселкового совета, которую РФ убила ударом по Комышевахе. Фото
Женщина погибла 2 ноября

В результате российского удара авиабомбой по школе в Комышевахе (Запорожская область) 2 ноября погибла сотрудница поселкового совета Татьяна Здоренко. С начала полномасштабного вторжения она активно помогала жителям общины и поддерживала тех, кто оказался в беде.

Об этом сообщили в Facebook-сообществе "Их убила Россия". Женщину вспоминают как доброго, чуткого и всегда улыбающегося человека.

"Татьяна Здоренко – сотрудница поселкового совета и волонтер гуманитарного штаба – убита российскими террористами 2 ноября ударом авиабомбы по подземной школе…", – говорится в сообщении.

Что известно о погибшей

При жизни женщина никогда не оставалась в стороне от чужой беды. Она координировала распределение гуманитарной помощи, привлекала организации и партнеров к поддержке местных жителей, а также искала выход из сложных ситуаций для тех, кому нужна была помощь.

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Татьяна каждый день заботилась о других и прилагала усилия, чтобы никто не оставался один на один со своими проблемами.

"Добрый, отзывчивый, искренний, всегда улыбающийся и чрезвычайно энергичный человек, прекрасная мама, заботливая дочь, любящая сестра, всегда внимательная к родным и близким людям...", – так отозвались о погибшей в громаде.

''Добрая, отзывчивая, всегда улыбающаяся'': в сети рассказали о сотруднице поселкового совета, которую РФ убила ударом по Комышевахе. Фото

Прощание с погибшей состоится 13 ноября. Источник: Facebook/"Їх убила Росія"

С первых дней полномасштабной войны Татьяна заботилась о том, чтобы жители Комышевахской громады имели все необходимое, и старалась уделить внимание каждому. Женщину вспоминают как человека с большим сердцем, утрата которого стала невыразимой болью для родных и всех, кто ее знал.

Прощание с Татьяной Ивановной состоится 13 ноября в Запорожье. Женщину похоронят на Правобережном кладбище.

"Искренние соболезнования родным…".

''Добрая, отзывчивая, всегда улыбающаяся'': в сети рассказали о сотруднице поселкового совета, которую РФ убила ударом по Комышевахе. Фото

Пост. Источник: Скриншот

Что предшествовало

2 ноября российские оккупанты нанесли серию авиаударов по поселку Комышеваха. Под удар попали школа, где местным жителям выдавали гуманитарную помощь, и укрытие, в котором находились люди.

Российские войска сначала атаковали здание несколькими авиабомбами, когда там находились местные жители. Позже оккупанты нанесли повторный удар по укрытию.

В сети опубликовали видео последних минут перед российским ударом по школе в Комышувахе. На записи с нагрудной камеры видно, как после предупреждения об угрозе обстрела гражданские спешат в укрытие. Вскоре раздается мощный взрыв, после которого видео обрывается.

По состоянию на 9 ноября из-под завалов достали тела 55 человек. Полицейские установили личности 30 погибших. Под руинами на тот момент еще могли оставаться 19 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, на восьмые сутки поисковых работ, которые продолжаются на месте разрушенной школы, российские войска снова атаковали сотрудников ГСЧС. В четверг, 12 ноября, противник дважды нанес удар по украинским спасателям.

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