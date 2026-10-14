В акции приняли участие почти 100 предприятий: в Минобороны сообщили, сколько воздушных целей сбила частная ПВО

В Украине усиливают противовоздушную оборону благодаря привлечению предприятий государственного и частного секторов. Сформированные группы ПВО работают под руководством Воздушных сил ВСУ и защищают инфраструктуру от воздушных угроз.

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Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Также ведомство обнародовало результаты экспериментального проекта по привлечению предприятий к системе противовоздушной обороны.

По состоянию на октябрь 2026 года группы частной противовоздушной обороны уничтожили более 60 воздушных целей, в том числе российские беспилотники. Всего в рамках экспериментального проекта сформировано около 50 групп ПВО.

В настоящее время боевые задачи выполняют подразделения шести предприятий. Остальные группы продолжают обучение или завершают подготовку к работе.

Основными средствами поражения вражеских целей являются беспилотники-перехватчики и автоматизированные турельные установки с крупнокалиберными пулеметами.

Экспериментальный проект предусматривает привлечение предприятий независимо от формы собственности к усилению защиты воздушного пространства Украины. Министерство обороны предоставило почти 100 предприятиям полномочия осуществлять меры противовоздушной обороны и формировать соответствующие группы.

Инициатива направлена на усиление защиты промышленных мощностей, объектов критической инфраструктуры и гражданского персонала от атак российских беспилотников.

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Работу групп координируют соответствующие воздушные командования Воздушных сил ВСУ. Военные совместно с предприятиями определяют участки работы, состав групп и необходимое вооружение. Воздушное командование также определяет цели с учётом имеющихся средств поражения и поставленных задач.

Часть вооружения предприятия закупают за собственный счет. При необходимости они могут обращаться к командованию Воздушных сил с просьбой временно предоставить оружие и боеприпасы со складов воинских частей.

Известно, что проект реализуется в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 19 ноября 2025 года № 1506.

Главные истории дня

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине 30 компаний получили от Министерства обороны право создать частные группы противовоздушной обороны. Часть таких подразделений уже выполняет боевые задачи и участвует в уничтожении российских дронов.

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