Помогали людям пройти в укрытие: в результате удара РФ по Комышувахе погибли четверо полицейских. Фото

В результате российского авиаудара по Камышевахе (Запорожская область) погибли четверо сотрудников полиции. Жизни мужчин оборвались, когда они помогали людям добраться до укрытия.

Видео дня

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Там отметили, что погибшие имели многолетний опыт службы в правоохранительных органах.

"02 ноября 2026 года в результате российского авиационного обстрела погибли четверо наших коллег, которые несли службу в поселке Камышеваха", – говорится в сообщении.

Полицейские погибли, помогая людям

Во время российской атаки полицейские помогали местным жителям добраться до укрытия, оборудованного в подземной школе. Однако враг нанес повторный удар, в результате которого люди оказались заблокированы под завалами. Среди них были четверо правоохранителей и двое спасателей.

Всего в результате атаки погибли несколько десятков человек, в частности работники ЦНАП и представители местной общины.

Что известно о погибших правоохранителях

Михаил Буженко занимал должность старшего участкового офицера сектора превенции отдела полиции № 1 Запорожского районного управления полиции. Он посвятил службе в правоохранительных органах 21 год.

Николай Баланда работал старшим оперуполномоченным сектора криминальной полиции отделения полиции № 2. Его стаж службы составлял 23 года.

РЕКЛАМА

Михаил Романов и Дмитрий Беседкин служили полицейскими офицерами громады в этом же подразделении. Каждый из них более десяти лет заботился о правопорядке в населенных пунктах региона.

В Нацполиции добавили, что трое правоохранителей из-за оккупации части Запорожской области потеряли возможность жить в собственных домах. Несмотря на это, они не оставили службу и продолжили работать с жителями других прифронтовых громад.

Главные истории дня

"Сегодня семьи погибших, друзья и коллеги переживают тяжелую утрату. За каждым из этих имен – люди, чью жизнь коварно оборвали россияне", – отмечается в сообщении.

Что предшествовало

2 ноября российские оккупанты нанесли серию авиаударов по поселку Камышеваха. Под удар попали школа, где местным жителям выдавали гуманитарную помощь, и укрытие, в котором находились люди. В результате атаки погибли более 20 человек, также есть раненые.

РЕКЛАМА

По словам президента Владимира Зеленского, российские войска сначала атаковали здание несколькими авиабомбами, когда там находились местные жители. Позже оккупанты нанесли повторный удар уже по укрытию.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 ноября российская оккупационная армия нанесла удары по Харькову. В Немышлянском районе был атакован переход между корпусами одного из медицинских учреждений. В результате вражеского удара ранения получили 62 человека.