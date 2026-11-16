Помогал раздавать хлеб: появились подробности о мужчине, которого РФ убила ударом по Комышевахе. Фото

В результате российского авиаудара по Комышевахе 2 ноября погиб местный предприниматель Андрей Аникин. Мужчина помогал раздавать хлеб жителям возле подземной школы, в которую попала одна из авиабомб.

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Об этом сообщает "Суспільне". Дочь погибшего рассказала о его жизни, семье и постоянной поддержке односельчан.

Что известно о погибшем

По словам дочери Александры Ремиги, Андрей Аникин хорошо учился в школе, хотя у него были проблемы с поведением. В юности он окончил местную музыкальную школу по классу фортепиано, а семилетнюю программу освоил всего за три года. Также мужчина самостоятельно собрал свой первый компьютер из отдельных деталей.

"Он всегда был "мозгом" среди своих партнеров по работе. Я не помню, чтобы были какие-то вопросы и задачи, которые он не мог бы решить. Его советы стали основой для моего и брата образования и дальнейшей взрослой жизни", – подчеркнула она.

Андрей Аникин занимался предпринимательством и имел несколько собственных проектов, в частности в аграрной сфере. Он много работал, чтобы обеспечить семью всем необходимым.

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Дочь погибшего вспомнила, что из-за постоянной занятости в детстве они с братом чаще всего видели отца по вечерам. Поэтому время, проведенное вместе после его возвращения домой, было для детей особенно ценным.

"Очень хорошо помню, что когда мы ездили на море, папа постоянно спал на пляже. В детстве мне это казалось смешным, а когда я выросла, то поняла, что он так отсыпался, потому что постоянно старался работать ради семьи", – сказала Александра.

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Мужчина оставался в Комышевахе и помогал односельчанам

Несмотря на полномасштабную войну, Андрей Аникин остался в родной Комышевахе и продолжал помогать местным жителям. Дочь рассказала, что, хотя семья хотела, чтобы отец уехал в более безопасное место, она уважала его решение оставаться рядом с людьми, которым нужна была поддержка.

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"Он всегда был рядом с главой громады, помогал при любой возможности. Так случилось и тем утром: когда я писала ему и спрашивала, все ли в порядке, а он был в сети 2 минуты назад, произошли первые прилеты. Я уверена, что он побежал туда помогать. А потом попала ФАБ – папа, наши близкие люди и хорошие знакомые погибли…", – отметила Александра.

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У 55-летнего Андрея остались жена и трое детей. Супруги прожили вместе 33 года, а младшему сыну сейчас всего 10 лет.

Что предшествовало

2 ноября российские оккупанты нанесли серию авиаударов по поселку Комышеваха. Под удар попали школа, где местным жителям выдавали гуманитарную помощь, и укрытие, в котором находились люди.

Российские войска сначала атаковали здание несколькими авиабомбами, когда там находились местные жители. Позже оккупанты нанесли повторный удар уже по укрытию.

Напомним, в результате атаки на Комышеваху погибла сотрудница поселкового совета Татьяна Здоренко. С начала полномасштабного вторжения она активно помогала жителям общины и поддерживала тех, кто оказался в трудном положении.

По состоянию на 9 ноября из-под завалов достали тела 55 человек. Полицейские установили личности 30 погибших. Под руинами на тот момент еще могли оставаться 19 человек.

Как сообщал OBOZ.UA на восьмые сутки поисковых работ, которые продолжались на месте разрушенной школы, российские войска снова атаковали сотрудников ГСЧС. В четверг, 12 ноября, противник дважды попал по украинским спасателям.