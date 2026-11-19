Дроны атаковали ключевую нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Дружба" в Татарстане. Фото и видео
Утром 19 ноября на территории республики Татарстан (РФ) прогремели многочисленные взрывы. Украинские беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию нефтепровода "Дружба".
В районе промышленного объекта произошел пожар. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.
Что известно об атаке
Воздушную тревогу в республике Татарстан объявили около 3:00 ночи по местному времени. Местные службы сообщали об угрозе атаки БПЛА на города Лениногорск, Бугульма, Елабуга, Нижнекамск, Заинск, Альметьевск, Набережные Челны.
По предварительной информации, основная цель атаки расположена в Альметьевске. Там беспилотники прорывались к нефтеперекачивающей станции нефтепровода "Дружба".
Мониторинговые каналы сообщили, что атака была успешной, и на территории промышленного объекта начался пожар. Местные жители в свою очередь публикуют в сети кадры со столбом черного дыма, который поднимается в районе Альметьевска.
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