Утром 19 ноября на территории республики Татарстан (РФ) прогремели многочисленные взрывы. Украинские беспилотники атаковали нефтеперекачивающую станцию ​​нефтепровода "Дружба".

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В районе промышленного объекта произошел пожар. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Что известно об атаке

Воздушную тревогу в республике Татарстан объявили около 3:00 ночи по местному времени. Местные службы сообщали об угрозе атаки БПЛА на города Лениногорск, Бугульма, Елабуга, Нижнекамск, Заинск, Альметьевск, Набережные Челны.

По предварительной информации, основная цель атаки расположена в Альметьевске. Там беспилотники прорывались к нефтеперекачивающей станции нефтепровода "Дружба".

Мониторинговые каналы сообщили, что атака была успешной, и на территории промышленного объекта начался пожар. Местные жители в свою очередь публикуют в сети кадры со столбом черного дыма, который поднимается в районе Альметьевска.

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