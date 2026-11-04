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Дроны атаковали логистический центр Ozon в Адыгейске: что известно о последствиях. Видео

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
42
Дроны атаковали логистический центр Ozon в Адыгейске: что известно о последствиях. Видео
Объекты Ozon регулярно подвергаются ударам дронов

В ночь на 4 ноября в российской Адыгее прогремели взрывы. В городе Адыгейске под удар БПЛА попал логистический центр Ozon.

На объекте вспыхнул пожар, поражение подтвердили пресс-служба компании и региональные власти. Об этом пишет независимое российское издание Аstra.

Что известно об атаке

По данным Аstra, ночью дроны атаковали логистический центр Ozon в Адыгейске. Там проводили эвакуацию сотрудников.

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В компании подтвердили поражение, правда, причиной  назвали "происшествие".

"Происшествие в Адыгейске. Под атаку БПЛА попал наш логистический центр Адыгейск_РФЦ. Мы оперативно эвакуировали всех сотрудников, предварительно никто не пострадал. Возник пожар, на месте работают экстренные службы", – говорилось в сообщении.

Дроны атаковали логистический центр Ozon в Адыгейске: что известно о последствиях. Видео

Скриншот сообщения

Работу этого объекта остановили: новые товары там не принимают, те, что были приняты ранее, снимают с продажи, часть заказов отменяют или перенаправляют через другие логистические центры.

Атаку подтвердил и глава региона Мурат Кумпилов.

"В результате атаки БПЛА произошел пожар на территории логистического центра OZON в Адыгейске. К тушению пожара привлечены силы и средства МЧС, спасатели. На месте работают правоохранители, руководство всех служб и ведомств, администрация муниципалитета. Персонал комплекса эвакуировали, пока информация о пострадавших или погибших не поступала", – справился без эвфемизмов российский чиновник.

Дроны атаковали логистический центр Ozon в Адыгейске: что известно о последствиях. Видео

Скриншот сообщения

Атакованный распределительный/фулфилмент-центр маркетплейса в Адыгейске занимает площадь более 100 тысяч квадратных метров (в отдельных источниках указывается 107,9 тыс. кв. м).

Как сообщал OBOZ.UA, в конце октября украинские дроны атаковали российские цели за 2 500 км.

Тогда горели объект OZON и химзавод "Омский каучук".

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