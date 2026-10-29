Дроны атаковали Россию: в Москве развернули самолеты, в Башкортостане после взрывов поднялся дым. Фото и видео
В ночь на 29 октября украинские дроны массированно атаковали Московскую область и другие регионы РФ. В результате операции работа аэропортов была парализована, вследствие чего два самолета, летевших из Турции в Москву, развернули обратно.
Мощные взрывы также прогремели в Башкортостане и Калужской области. OBOZ.UA рассказывает, что известно об атаке по России в ночь на 29 октября.
Атака на Москву
Еще вечером 28 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил об атаке по столичному региону. По версии московского мэра, в период ориентировочно с 21:00 по 23:00 в Московской области якобы сбили более 50 БПЛА.
Также он сообщал о работе ПВО вокруг Москвы в течение всей ночи. По информации мэра Москвы, специалисты экстренных служб "работают на месте падения обломков".
"В период с 20:30 28 октября по 07:00 29 октября в сторону Московского региона летели 613 БПЛА. Большая часть нейтрализована силами ПВО Минобороны на дальних подступах. 231 беспилотник уничтожен на подлете к Москве", – рассказал Собянин.
Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Очевидцы сообщали о трех взрывах под Наро-Фоминском в 56 км от Москвы. Также россияне жаловались на взрывы в других районах Московской области.
Башкортостан
Украинские беспилотники также добрались до города Стерлитамак Республики Башкортостан. По предварительным данным, целью атаки могла стать промышленная зона.
Мониторинговые каналы сообщали, что после серии взрывов в Стерлитамаке поднялся столб дыма.
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