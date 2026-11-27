В ночь на 27 ноября российскую Тульскую область атаковали ударные беспилотники Сил обороны Украины. Поражен Ефремовский завод синтетического каучука: вспыхнул масштабный пожар.

Видео дня

Предприятие задействовано в производстве компонентов ракетного топлива, в частности для ОТРК "Искандер". Подробности сообщает Telegram-канал Exilenova+.

Атакован химзавод, задействованный в производстве ракет "Искандер"

Атака на Тульскую область началась еще в начале суток. Ведь по состоянию на 01:17 по киевскому времени, когда о ней впервые сообщили в Exilenova+, на пораженном химзаводе уже бушевал пожар.

"Ефремовский завод синтетического каучука (Тульская область) сейчас под атакой ударных беспилотников ВСУ. В районе предприятия наблюдается масштабный пожар", – говорилось в сообщении.

Пожар на предприятии, продукция которого используется в производстве компонентов ракетного топлива и материалов для нужд оккупантов, разгорался все сильнее.

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"Поражен Ефремовский завод синтетического каучука (ЕЗСК), задействованный в производстве твердого ракетного топлива для "Искандеров". Предприятие является одним из крупных производителей синтетического каучука в России и имеет стратегическое значение для ее военно-промышленного комплекса. Специализируется на производстве синтетических каучуков, полимеров и полиизобутиленовых присадок. По данным Генерального штаба ВСУ, завод задействован в производстве компонентов пластичных взрывчатых веществ и материалов для твердого ракетного топлива, в частности для баллистических ракет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", – отметили в Exilenova+.

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Поражение подтвердили и в независимом российском издании ASTRA.

"Город Ефремов Тульской области атакуют дроны. Читатели ASTRA сообщают, что о беспилотной опасности МЧС объявило уже после того, как прозвучал первый взрыв, а воздушной тревоги не было, поскольку ее включают только при ракетной опасности. Тем временем взрыв зафиксирован на ОАО "Ефремовский завод синтетического каучука", что подтверждает OSINT-аналитик ASTRA по видео Exilenova+. Ефремовский завод синтетического каучука (ЕЗСК), как и ТЭЦ, был основан в 1933 году. Производит широкий спектр полимеров и каучуков, но для ВПК РФ особенно важен гидроксилированный полибутадиен – специальный полимерный материал, который, как сообщал Генштаб ВСУ, используется для производства твердого ракетного топлива, в частности для баллистических ракет ОТРК "Искандер", – говорилось в сообщении.

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Также, по данным ASTRA, под удар также попала Ефремовская ТЭЦ, которая обеспечивает электроэнергией город и химзавод.

Местные власти решили скрыть попадание. Губернатор Тульской области подтвердил атаку БПЛА на регион, не упомянув взрывы на ЕЗСК и Ефремовской ТЭЦ.

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Дмитрий Миляев сообщил, что в небе над Тульской областью подразделения ПВО Минобороны России якобы уничтожили 4 украинских беспилотника.

"Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений инфраструктуры не зафиксировано. В результате падения обломков БПЛА частично повреждено остекление в трех частных домовладениях населенного пункта в Ефремовском муниципальном округе", – написал чиновник.

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Ефремовский химзавод уже неоднократно становился целью Сил обороны. Первое официально подтвержденное поражение произошло в ночь на 24 декабря 2025 года, тогда Генштаб сообщал о взрывах и масштабном пожаре на территории производства. Последующие поражения произошли 25 сентября и 26 октября 2026 года. После октябрьской атаки сообщалось о повреждении производственной инфраструктуры предприятия.

Как рассказывал OBOZ.UA, в ночь на 26 ноября прогремели взрывы в российском Башкортостане, после чего поднялся дым. Предварительно известно, что атаке подвергся объект "Транснефть-Урал". В частности, целью стала линейная производственно-диспетчерская станция "Субханкулово".

Также Главное управление разведки Министерства обороны Украины подтвердило удар по нефтеперерабатывающему заводу "Славянск-Эко" в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края РФ. Поражение произошло в ночь на 26 ноября.