''Думал, что умру'': полицейские показали кадры спасения 9-летнего мальчика после удара РФ по Глухову. Видео

Утром 14 ноября российский беспилотник попал в частное домовладение в Глухове на Сумщине. На место прибыли полицейские, которые выяснили, что в горящем доме могут находиться женщина с внуком. Когда враг начал готовиться к повторной атаке, один из правоохранителей накрыл мальчика собой.

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Об этом сообщило Главное управление Национальной полиции в Сумской области. В полиции рассказали, как спасли 54-летнюю женщину и ее 9-летнего внука, и обнародовали видео с места происшествия.

Сообщение о попадании вражеского БПЛА в одно из домовладений поступило в полицию около шести часов утра. На вызов выехали сотрудники отдела полиции №1 в Глухове.

Прибыв на место, полицейские увидели охваченный огнем дом. Вражеский беспилотник попал в хозяйственную постройку, откуда пламя перекинулось на жилое здание.

От соседей правоохранители узнали, что внутри могут находиться 54-летняя женщина с внуком. Пока один из полицейских пытался попасть в дом через окна, его напарник обошел здание и нашел обоих во дворе сзади. У женщины было сильное кровотечение, поэтому он наложил ей жгут на ногу.

В этот момент правоохранитель услышал, что вражеский беспилотник приближается для повторной атаки. Он попытался переместить женщину с ребенком в более безопасное место, однако времени на это уже не было. Тогда полицейский накрыл 9-летнего мальчика своим телом, чтобы защитить его от атаки.

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В результате повторного удара пострадали правоохранитель и 54-летняя женщина. Мальчик получил повреждения только во время первой атаки.

Несмотря на собственные ранения, правоохранитель вместе с напарником посадили пострадавших в служебный автомобиль и срочно отвезли их в больницу. Сейчас все трое находятся под наблюдением медиков.

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9-летний мальчик сказал правоохранителю: "Я думал, что умру. Спасибо, дядя полицейский".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что бойцы 63-й отдельной механизированной бригады Третьего армейского корпуса эвакуировали восемь мирных жителей из Лимана Донецкой области. Спасательная операция длилась двое суток в условиях российских засад и постоянных атак беспилотников.

Во время отхода группу атаковал российский FPV-дрон. Один из военнослужащих прикрыл мирных жителей собственным телом и получил тяжелое ранение. Все восемь человек выжили, а бойца удалось вовремя эвакуировать и оказать ему медицинскую помощь.