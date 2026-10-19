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"Шахеды" отлично проявили себя в борьбе с "Шахедами": Украина увеличивает заказ на производство турелей

Иван ЧерленскийИван Черленский
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"Шахеды" отлично проявили себя в борьбе с "Шахедами": Украина увеличивает заказ на производство турелей
Зеленский объявил о расширении производства турелей. Источник: UNITED 24

Украина увеличивает объемы заказов на производство турелей, которые хорошо зарекомендовали себя в борьбе с российскими ударными дронами типа "Шахед". При этом все процессы, необходимые для наращивания производства, должны происходить максимально быстро.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Он подвел итоги совещания по ситуации в областях после очередной волны российских атак.

По словам главы государства, во время селектора вместе с министром обороны, главнокомандующим ВСУ и командующим Воздушными силами были определены дополнительные возможности для производства турелей. Речь идет об увеличении заказов и ускорении организационных, финансовых и производственных процессов.

''Шахеды'' отлично проявили себя в борьбе с ''Шахедами'': Украина увеличивает заказ на производство турелей

Турель с искусственным интеллектом. Источник: UNITED 24

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Также президент сообщил о последствиях российских ударов по энергетической инфраструктуре. Повреждения получили 28 подстанций и других важных энергетических объектов. На местах продолжаются ремонтные работы, а электроснабжение постепенно восстанавливается.

Кроме того, Зеленский поручил наладить контакты с странами Балтии по вопросу поддержки украинской логистики. Он ожидает доклада Министерства иностранных дел по этому вопросу.

''Шахеды'' отлично проявили себя в борьбе с ''Шахедами'': Украина увеличивает заказ на производство турелей

Владимир Зеленский во время совещания с представителями военного командования. Источник: Telegram-канал Владимира Зеленского

''Шахеды'' отлично проявили себя в борьбе с ''Шахедами'': Украина увеличивает заказ на производство турелей

Совещание с участием президента Украины и представителей военного командования. Источник: Telegram-канал Владимира Зеленского

Отдельно главнокомандующий ВСУ доложил о ситуации с использованием систем Starlink и Starshield. По информации, полученной от воинских подразделений, на различных участках фронта оборудование перестает функционировать при движении со скоростью 130–161 км/ч.

Это затрудняет фронтовую логистику и ограничивает использование беспилотников различных типов. Особенно это касается мидстрайков и дронов-перехватчиков реактивных "Шахедов".

Зеленский отметил, что этот вопрос необходимо вновь обсудить с международными партнерами на всех уровнях. Он также подчеркнул, что скорость имеет значение для защиты жизни.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские силы противовоздушной обороны уже сбивают с помощью роботизированных турелей даже реактивные беспилотники типа "Герань-5". По словам представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, такие комплексы устанавливают, в частности, на мостах.

Турели используют технологии искусственного интеллекта и машинного зрения, которые помогают обнаруживать и поражать цели. В то же время радиус их действия пока невелик, поскольку основным средством поражения является пулемет.

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