"Очень важное посредничество США": Зеленский сделал заявление об эвакуации из Олешек

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке гуманитарной эвакуации людей из оккупированных Олешек в Херсонской области. По его словам, важную роль в этом процессе играет посредничество США.

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Об этом глава государства заявил во время встречи с представителями СМИ. Он отметил, что Украина не будет разглашать подробности, чтобы не навредить эвакуации.

"Я не знаю, что будет, но знаю, что может быть. Поэтому я не хочу разглашать слишком много деталей. Потому что эти детали или публичная реакция могут что-то разрушить", – сказал президент.

Он отметил, что работа над гуманитарной эвакуацией началась благодаря инициативе первой леди США Мелании Трамп. По его словам, украинская сторона понимает, какие шаги должны выполнить все участники процесса для ее организации.

"Первое: очень важно посредничество Соединенных Штатов. Они должны приехать со СМИ, с журналистами. Это была наша просьба, потому что мы не можем доверять российской стороне", – сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил американскую сторону за содействие в организации эвакуации людей. Он отметил, что пока неизвестно, какое направление выберут жители Олешек: выезд вглубь оккупированной территории или на подконтрольную Украине территорию.

По словам президента, многие люди стремятся вернуться на подконтрольную Киеву территорию, однако как именно будет проходить эвакуация на практике, пока неизвестно.

"Это то, что мне рассказали наши люди, военные и разведка. И, конечно, у них есть вся информация о том, что делать и как взаимодействовать друг с другом. Дадим на это несколько дней и увидим результат.

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