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Два работника ЗАЭС погибли в результате атаки российского дрона: МАГАТЭ бьет тревогу

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read1 мин
2,1 т.
Два работника ЗАЭС погибли в результате атаки российского дрона: МАГАТЭ бьет тревогу
Из-за удара беспилотника погиб уже второй работник ЗАЭС. Источник: Getty Images

В результате атаки беспилотника погиб еще один работник временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Это уже второй известный случай гибели сотрудника ЗАЭС от удара дрона за последние несколько дней. Отдельно в результате атаки беспилотника погиб работник расположенной неподалеку Запорожской теплоэлектростанции.

Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси осудил смертельные удары и подчеркнул, что они создают дополнительную угрозу ядерной безопасности и нарушают ее основополагающие принципы.

Два работника ЗАЭС погибли в результате атаки российского дрона: МАГАТЭ бьет тревогу

Скриншот

Гибель работников ЗАЭС

По информации МАГАТЭ, 10 ноября в результате атаки дрона погиб сотрудник Запорожской АЭС. Это стало очередным инцидентом, который непосредственно затрагивает персонал станции и усиливает риски для ядерной безопасности в условиях военного конфликта.

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В тот же день в результате удара беспилотника погиб также работник расположенной поблизости Запорожской теплоэлектростанции.

В МАГАТЭ отметили, что новый случай гибели сотрудника ЗАЭС произошел всего через несколько дней после сообщения о гибели еще одного работника станции в результате атаки дрона.

Гросси призвал немедленно прекратить атаки на персонал АЭС

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси решительно осудил смертельные удары по работникам энергетических объектов. По его словам, такие атаки неприемлемы и нарушают основополагающие принципы ядерной безопасности.

Гросси подчеркнул, что все атаки на работников атомных электростанций должны быть немедленно прекращены.

Он также подчеркнул, что персонал ядерных объектов должен иметь возможность выполнять свои важные обязанности без чрезмерного психологического давления и страха за собственную жизнь.

В МАГАТЭ отмечают, что гибель работников атомной станции во время военных действий является очередным фактором, который создает дополнительную угрозу ядерной безопасности.

Как сообщал OBOZ.UA, Сибига обвинил Россию в сознательном создании угрозы ядерной безопасности Европы. Он призвал немедленно усилить международное давление на Москву, в частности ввести санкции против "Росатома".

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