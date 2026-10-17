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Двое его сыновей защищают Украину: появились подробности о мужчине, погибшем в результате удара РФ по Волыни. Фото

Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
Time to read1 мин
icon 1,2 т.
Двое его сыновей защищают Украину: появились подробности о мужчине, погибшем в результате удара РФ по Волыни. Фото
Александр Деркач

16 октября российские войска нанесли удар по частному предприятию в Маневичах Волынской области. В результате атаки погиб его сотрудник Александр Деркач.

У него остались трое сыновей, двое из которых защищают Украину на фронте. О убитом россиянами украинце рассказал Маневичский поселковый голова Александр Гаврилюк.

Что известно об убитом Россией мужчине

В Маневичской громаде  17–19 октября объявлены дни траура по убитому российским ударом жителю села Великая Яблунька   Александру Деркачу.

Двое его сыновей защищают Украину: появились подробности о мужчине, погибшем в результате удара РФ по Волыни. Фото

Александр Деркач. Источник: facebook.com/oleksandr.havryliuk.14

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Жизнь мужчины 1962 года рождения 16 октября оборвала вражеская атака на частное предприятие "Агрофрукт ЛТД" в Маневичах.

"Более 10 лет Александр Дмитриевич посвятил работе на этом предприятии. У него остались жена Светлана Николаевна и трое сыновей, двое из которых, Виталий и Дмитрий, сейчас защищают Украину от российской агрессии", – отметил глава поселка.

Он добавил, что во время той атаки еще восемь человек получили ранения. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Двое его сыновей защищают Украину: появились подробности о мужчине, погибшем в результате удара РФ по Волыни. Фото

Скриншот сообщения

Россия нанесла удар по предприятию, производящему замороженные фрукты

16 октября под ударом оккупантов оказалось частное предприятие  "Агрофрукт ЛТД", входящее в состав польской Polko Group, владельцами которой являются граждане Польши Савомир и Ярослав Полковские.

Предприятие работает на Волыни с 2001 года и является одним из ведущих украинских экспортеров органических ягод. В частности, оно специализируется на заморозке малины, клубники и облепихи.

Компания сотрудничает с местными фермерами, закупая ягоды, выращенные на плантациях в пяти районах области.

Россияне нанесли удар по предприятию около 8 часов утра. На тот момент на работу пришла лишь часть сотрудников.

Двое его сыновей защищают Украину: появились подробности о мужчине, погибшем в результате удара РФ по Волыни. Фото

Россия нанесла удар по предприятию, где замораживали ягоды. Источник: ГСЧС

После вражеского удара на предприятии вспыхнул пожар. В настоящее время оно приостановило работу, продолжается оценка масштабов разрушений.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне войска РФ также нанесли удар по Днепру.  На месте удара вспыхнул пожар, погиб мужчина, есть пострадавшие.

Кроме того, оккупанты атаковали Умань и Черкассы: повреждены многоэтажка и предприятие.

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