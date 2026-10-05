Двигатель уже не китайский: в ГУР раскрыли данные о "начинке" новой модификации российских реактивных БПЛА "Герань-4"

Главное управление разведки опубликовало данные о новой модификации российских БПЛА "Герань-4", с помощью которых оккупанты обстреливают Украину. Так, в частности, в новой комплектации добавили оптическую навигационную систему, новую боевую часть — кумулятивно-режущую специальную нагрузку, а также новый блок "МОХ", основой которого является высокоточный магнитоиндуктивный датчик (магнитометр).

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Об этом сообщили в ГУР. Такие обновленные "Герани" Россия применяет начиная с осени этого года.

Что включает в себя обновленная "Герань-4"

В ГУР раскрыли данные о новой версии российских реактивных БПЛА "Герань-4", которые, как отмечается, враг начал применять осенью этого года.

Так, новая модификация "Герань-4" содержит новый блок "МОХ", основой которого является высокоточный магнитоиндуктивный датчик (магнитометр) PNI5GA производства PNI Sensor (США).

"МОХ" работает совместно с инерциальным навигационным модулем SADRA и уменьшает дрейф его гироскопов, повышая точность автономной навигации БПЛА", — говорится в материале.

Также в новой "Герани" к спутниковой и инерциальной навигации противник добавил ещё одну автономную навигационную систему "Сусанин". В ГУР пояснили, что это оптико-электронная корреляционная система, которая сравнивает изображение с оптического датчика с эталонным изображением, загруженным в память компьютера, для обеспечения соответствия маршрута БПЛА от точки запуска до точки прицеливания. В ГУР добавили, что аналогичная система также используется на новых БПЛА "Герань-5" версии К5.

Еще одним нововведением является то, что для эффективного поражения (перерезания кумулятивной струей) мостовых конструкций и опор воздушных ЛЭП противник начал применять новую боевую часть КРСН (кумулятивно-режущая специальная нагрузка). Вместо китайского турбореактивного двигателя Telefly установлен локализованный в Алабуге аналог российского производства.

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Остальные компоненты "Герани" остались без изменений и идентичны предыдущим модификациям.







В раскрыли данные о новой версии российских реактивных БПЛА ''Герань-4''. Источник: ГУР

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