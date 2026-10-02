"Двигатели — это ключ": Зеленский рассказал, сколько моделей перехватчиков реактивных дронов тестирует Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна одновременно испытывает пять моделей дронов-перехватчиков, предназначенных для борьбы с российскими реактивными беспилотниками. Одну из разработок страна планирует произвести в количестве около 400 единиц к концу октября, тогда как четыре другие модели еще проходят испытания.

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Об этом Зеленский рассказал в интервью Financial Times. Беседа состоялась в укрытии киевской школы, которую незадолго до этого повредил российский реактивный дрон.

В последнее время Россия активизировала использование реактивных дронов, которые сложнее перехватить традиционными средствами противовоздушной обороны.

Президент сообщил, что за последние сутки Россия запустила около 500 беспилотников, примерно половина из них была реактивной. Украинская сторона уничтожает около 57% таких дронов, тогда как показатель уничтожения обычных БПЛА составляет 85–90%.

Именно поэтому Украина ускоряет создание специальных перехватчиков, которые должны быть способны догонять и уничтожать скоростные цели.

"Двигатели — это ключ, мы действительно импортируем их очень много. Есть двигатели нашего производства, но их недостаточно", — сказал Зеленский.

Нехватка двигателей является одной из главных проблем, которая может влиять на темпы производства таких беспилотников.

Отдельно Зеленский рассказал о применении американских истребителей F-16 для борьбы с новым типом российских воздушных целей. Эти самолеты эффективно сбивают реактивные дроны.

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В то же время президент заявил, что около половины украинских F-16 длительное время находятся в Европе из-за ремонта и технического обслуживания. Зеленский призвал партнеров помочь перенести часть работ по обслуживанию истребителей непосредственно в Украину, чтобы сократить время их возвращения к выполнению боевых задач.

У Украины есть проблемы с финансированием развития и массового производства необходимых средств противовоздушной обороны.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина может предоставить партнерам, которые уже сотрудничают в сфере беспилотников, доступ к новейшим технологиям перехвата российских реактивных дронов. Речь идет о средствах, которые украинские силы уже используют в боевых условиях.

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