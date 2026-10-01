''Чудом выжили, но выполнили задачу'': аэроразведчик рассказал, как освобождали Золотой Колодезь в Донецкой области. Фото

Село Золотой Колодец в Донецкой области было освобождено от российских оккупантов в августе 2025 года. В ходе этой операции аэроразведчик полиции по кличке "Корсар" вместе с сослуживцами с помощью беспилотников обнаруживал российские силы и корректировал огонь смежных подразделений. Во время одного из боевых выездов их бронеавтомобиль пять раз подорвался на минах, а сам боец получил ранение, однако экипаж смог добраться до точки эвакуации и выполнить поставленную задачу.

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Об этом сообщили в Национальной полиции Украины. Корсар является старшим пилотом экипажа БПЛА батальона полиции особого назначения ГУНП в Запорожской области и занимается аэроразведкой, обнаружением живой силы и техники противника, а также корректировкой огня смежных подразделений.

Первый боевой выезд – в Золотой Колодезь

До службы в спецподразделении Корсар работал специалистом-криминалистом в районном отделении полиции. После этого полтора года обучался работе с различными типами беспилотников, а по завершении подготовки отправился на фронт.

Его первый боевой выезд состоялся в Донецкой области, а именно в Золотой Колодезь. Там Корсар впервые выполнял боевую задачу в качестве старшего пилота экипажа БПЛА.

Для полицейского эта операция имела и личное значение, ведь он сам родом из Донецка.

"Этот выезд я хорошо помню. Я сам из Донецка, поэтому получилось так, что приехал освобождать свой дом от оккупантов", – рассказал Корсар.

По его словам, во время работы на позициях перед глазами постоянно мелькали разрушенные российскими войсками населенные пункты и безлюдные улицы.

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Чтобы не стать мишенью противника, группа все время перемещалась. Бойцы обустраивали позиции в уже разрушенных домах, а также самостоятельно рыли блинды.

Аэроразведка помогла выполнить задачу

Группа Корсара занималась обнаружением живой силы и техники противника и корректировала огонь смежных подразделений.

Благодаря точной аэроразведке и корректировке огня, а также поддержке тяжелой техники украинские военные смогли выполнить поставленную задачу и освободить Золотой Колодезь от российских сил.

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"Корсар" подчеркивает, что даже во время самых сложных боевых задач решающее значение имеет доверие между побратимами.

"В моем экипаже царит доверие друг к другу. Каждый знает: только твой побратим может спасти тебе жизнь, прикрыть твой отход или выдвижение на позицию и оказать помощь", – рассказал аэроразведчик.

По его словам, именно слаженность экипажа и взаимная поддержка помогают выдерживать самые опасные моменты.

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"Наш бронеавтомобиль пять раз подрывался"

Одним из самых опасных эпизодов "Корсар" называет боевой выезд в августе этого года, когда его группа направлялась на позицию для ротации.

Перед выездом маршрут тщательно обследовали соседние подразделения. Однако российские военные постоянно меняют тактику минирования и совершенствуют способы маскировки взрывных устройств.

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Бронеавтомобиль группы пять раз взорвался на минах на расстоянии около 350 метров. После четвертого взрыва броня не выдержала. Осколки попали Корсару в ноги, руки и спину.

"После одного из подрывов в какой-то момент меня как будто обожгло, и я почувствовал боль в плече. В кабине было много дыма. Водитель со штурманом спросили, все ли целы и что делать дальше – двигаться к позиции или возвращаться. Решили ехать, ведь нужно было сменить ребят, оставалось несколько сотен метров", – рассказал боец.

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А через несколько метров дальше по дороге раздались еще два взрыва. Именно тогда боец понял, что получил серьезные ранения. Несмотря на это, экипаж продолжил движение.

"Корсар" до сих пор не может поверить, как им удалось доехать до позиции, сменить сослуживцев и добраться до точки эвакуации. Там его пересадили в другой автомобиль и доставили в стабилизационный пункт.

"Через 25 минут я уже лежал с наложенными швами"

Корсар вспоминает, что медики оказали ему помощь сразу после прибытия в стабилизационный пункт.

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"Врачи, слава им, сработали оперативно. Они, как муравьи, ввосемером на меня набросились. Кто-то срезал одежду, кто-то смывал кровь, делал УЗИ, ставил капельницу. Через 25 минут я уже лежал с зашитой раной на кровати и отдыхал", – рассказал боец.

На войне Корсар также носит с собой особый оберег – обручальное кольцо своего дедушки. Он носит его на шее и называет своим оберегом. Каждый раз, когда отправляется на позицию или возвращается с нее, боец мысленно обращается к дедушке за помощью.

По его словам, на войне выжить помогают не только качественная подготовка и быстрота принятия решений – важны также удача и везение.

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"Если оно есть, то все получится, и я в это верю", – поделился Корсар.

Хочет вернуться к побратимам

Несмотря на полученное ранение, Корсар планирует вернуться к своим побратимам и снова встать в строй.

Главной мотивацией для него остается 11-летняя дочь. Боец хочет, чтобы она жила в стране, где не будет взрывов, ракетных ударов и воздушных тревог.

"Я готов рисковать жизнью ради дочки. Хочу, чтобы мой ребенок жил в стране, где нет взрывов, ракет и тревог. И чтобы однажды мы все наконец-то ощутили простую вещь – жизнь без войны", – сказал Корсар.

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Как сообщал OBOZ.UA, в августе 2025 года украинские бойцы в Донецкой области освободили от российских оккупантов Золотой Колодезь, Грузкое, Рубежное, Нововодяное, Петровку и Веселое. Интернациональный батальон зачистил от оккупантов н.п. Золотой Колодезь. Благодаря результативной работе бойцов за сутки обменный фонд удалось пополнить на 18 захватчиков.

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