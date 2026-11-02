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Эффективность сбития – 75%: украинская ПВО в октябре обезвредила более 4800 российских "Шахедов"

Ольга ГанюковаОльга Ганюкова
Time to read2 мин
603
Эффективность сбития – 75%: украинская ПВО в октябре обезвредила более 4800 российских "Шахедов"
В Генштабе призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Источник: Скриншот

В течение октября 2026 года российские войска применили против Украины 6473 ударных беспилотника типов "Шахед-131/136" и "Шахед-238". Силы обороны уничтожили 4859 из них, а общая эффективность противодействия таким дронам составила около 75%.

Лучше всего украинская ПВО справилась с обычными "Шахедами", показатель их обезвреживания достиг 89%. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Сколько российских дронов сбили в октябре

По данным Генштаба, в течение октября 2026 года Россия применила в общей сложности 6473 беспилотника типов "Шахед-131/136" и "Шахед-238". В российской кодификации они имеют названия "Герань-1/2/3/4/5".

Силы обороны Украины обезвредили 4859 таких аппаратов. Для отражения атак работали истребительная и армейская авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, операторы беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы.

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Какой была эффективность украинской ПВО

Показатель противодействия реактивным ударным беспилотникам типа "Шахед" в октябре составил 66%. Обычные "Шахеды" украинская противовоздушная оборона обезвреживала эффективнее – в 89% случаев.

В Генштабе отметили, что такого результата удалось достичь несмотря на значительные масштабы российских воздушных атак и усложнение тактики противника.

В частности, российские войска меняют маршруты и высоты полетов беспилотников, комбинируют ударные дроны с ложными целями и ракетными ударами.

Противодействие баллистическим ракетам остается вызовом

В то же время в Генштабе подчеркнули, что даже эффективная работа украинской ПВО не может полностью устранить воздушную угрозу. Одним из серьезных вызовов остается противодействие баллистическим ракетам, которые Россия активно применяла в октябре для атак на объекты гражданской инфраструктуры Украины.

Силам обороны необходимо больше эффективных средств для перехвата российских баллистических ракет. Параллельно Украина продолжает интегрировать и укреплять многоуровневую систему противовоздушной обороны, а также внедрять новые подходы к обнаружению и обезвреживанию воздушных угроз.

В Генштабе призвали граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Эффективность сбития – 75%: украинская ПВО в октябре обезвредила более 4800 российских ''Шахедов''

Инфографика. Источник: t.me/GeneralStaffZSU

Как сообщал OBOZ.UA, страна-агрессор Россия продолжает расширять инфраструктуру для регулярных воздушных атак по территории Украины. Согласно последним данным спутниковых снимков, возле военного аэродрома "Миллерово" в Ростовской области продолжается активное строительство новой площадки для подготовки и запуска ударных беспилотников.

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