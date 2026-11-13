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Эвакуация с поля боя по суше и воде: НРК "Тритон" получил медицинский модуль и защиту от дронов. Фото и видео

Надежда ДанищукНадежда Данищук
Time to read2 мин
42
Эвакуация с поля боя по суше и воде: НРК "Тритон" получил медицинский модуль и защиту от дронов. Фото и видео
Медицинский вариант НРК "Тритон". Источник: https://militarnyi.com

Украинский амфибийный наземный роботизированный комплекс (НРК) "Тритон" получил новые возможности для выполнения задач на фронте. Теперь на платформу можно устанавливать эвакуационный медицинский модуль с системой амортизации для транспортировки раненых, а также конструкцию пассивной защиты от сбросов с беспилотников. Кроме того, "Тритон" может использоваться как носитель для других НРК и FPV-дронов.

Об этом сообщил "Мілітарний". Издание пообщалось с разработчиками модели.

Медицинский модуль для эвакуации раненых

Основой эвакуационного модуля является внутренняя металлическая рама, которую устанавливают по центру грузовой платформы на четырех вертикальных пружинных амортизаторах. Такая система подвески частично поглощает вибрации и ударные нагрузки при движении по пересеченной местности.

Внутри амортизированной рамы закреплены жесткие пластиковые носилки с высокими бортами и ремнями безопасности для фиксации раненого.

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"Здесь на специальные пружины и демпферы (амортизаторы) устанавливаются эвакуационные носилки. Демпферы нужны для того, чтобы при движении по пересеченной местности раненый не чувствовал удары от рельефа, по которому движется", – пояснил разработчик.

Защита от дронов

Еще одно усовершенствование "Тритона" – конструкция для защиты от боеприпасов, которые сбрасывают с беспилотников. Она выполнена в виде многосекционной пространственной рамы из металлического профиля, установленной над грузовой платформой.

Каркас имеет нижнее опорное основание, закрепленное вдоль бортов платформы, а также две большие откидные створки в передней и задней частях. В открытом положении они поднимаются вверх на верхних петлях, обеспечивая доступ к грузовой платформе спереди и сзади.

В закрытом состоянии створки образуют замкнутый защитный контур со скошенными верхними гранями. На эту конструкцию можно натянуть защитную сетку.

Эвакуация с поля боя по суше и воде: НРК ''Тритон'' получил медицинский модуль и защиту от дронов. Фото и видео

Антидроновая конструкция. Источник: "Милитарный"/фото предоставлено производителем

"Тритон" как платформа для других роботов и дронов

Помимо медицинского модуля и антидроновой защиты, разработчики предусмотреливозможность установки на "Тритон" специальной платформы для десантирования других моделей наземных роботизированных комплексов.

"Здесь будет инженерная платформа, которая будет открываться, и из нее будет спускаться другой тип дрона", – рассказал разработчик.

Таким образом, сам "Тритон" может выполнять роль транспортной платформы и носителя для других роботизированных систем, в частности FPV-дронов.

Эвакуация с поля боя по суше и воде: НРК ''Тритон'' получил медицинский модуль и защиту от дронов. Фото и видео

Медицинский вариант НРК "Тритон". Источник: "Милитарный"/фото предоставлено производителем

Характеристики НРК "Тритон"

"Тритон" – это наземно-водный роботизированный комплекс, предназначенный для передвижения по суше и воде. Он способен преодолевать реки с быстрым течением, выходить на сложные берега и перевозить грузы с одного берега на другой.

Основные характеристики платформы:

запас хода по воде – до 60 км;

запас хода по суше – до 20 км;

грузоподъемность – до 100 кг;

шасси – восьмиколесное;

движение по воде обеспечивают водные движители.

Для предотвращения затопления корпус оборудован автоматической системой откачки воды.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны получат на вооружение новые НРК-амфибии. Этот новый класс роботов расширяет возможности наземных операций. Амфибийные НРК способны продвигаться по сложной местности, сохраняют высокую проходимость на суше и за считаные секунды переходят в режим движения по воде.

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