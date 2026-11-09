''Флеш'' объяснил, как врагу удается попадать по мостам ''Искандерами'' в условиях тотального подавления навигации. Фото

Российские войска продолжают наносить удары по мостам в Украине, используя баллистические ракеты "Искандер". Даже в условиях масштабного подавления спутниковой навигации противнику удается достаточно точно поражать такие объекты.

Видео дня

Механизм наведения российских ракет в Telegram объяснил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш". По его словам, для повышения точности россияне используют специальные головки самонаведения, которые позволяют корректировать траекторию ракеты непосредственно во время приближения к цели.

Как российские "Искандеры" корректируют наведение

"К сожалению, противник очень метко поражает мосты. Как ему это удается?" – отметил Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Он объяснил, что во время воздушных тревог над территорией Украины происходит масштабное подавление навигационных систем. В таких условиях инерционная система наведения ракеты "Искандер" не способна самостоятельно обеспечить попадание с точностью до метра.

Поэтому российские ракеты оснащают специальными головками наведения. В частности, речь идет об оптических системах 9Э436 и 9Б918, а также головках с радиолокационным наведением.

РЕКЛАМА

По объяснению "Флеша", на заключительном этапе полета, когда боеголовка ракеты движется вниз к цели, в течение нескольких секунд происходит сканирование местности. Полученные данные позволяют системе наведения внести необходимые коррективы в траекторию полета.

Главные истории дня

Одна из последних атак РФ на мосты в Украине

Напомним, в Киеве в результате российской атаки в ночь на 7 ноября был поврежден Северный мост. Из-за этого движение транспорта по путепроводу полностью перекрыли в обоих направлениях. По словам мэра столицы Виталия Кличко, на месте работали специалисты, которым предстояло оценить степень повреждений.

Также в результате взрыва было повреждено дорожное покрытие, контактная троллейбусная линия и линия электропередачи. Взрывной волной задело пять грузовиков на парковке возле моста. Из-за ограничения движения общественный транспорт временно изменил маршруты, в частности автобусы и троллейбусы, которые ранее курсировали через Северный мост, направили в объезд через Подольский мостовой переход.

Как писал OBOZ.UA, над Киевом развернули масштабную систему радиоэлектронной борьбы, призванную противодействовать российским реактивным дронам-камикадзе типа "Шахед". Специальный купол РЭБ должен препятствовать радиосвязи между беспилотниками и их операторами, которые могут дистанционно управлять ими с территории России.