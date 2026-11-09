''Флеш'' объяснил, как врагу удается попадать по мостам ''Искандерами'' в условиях тотального подавления навигации. Фото

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Электрическое освещение. ИллюстрацияЭнергетики объявили график отключений на 9 ноября: где не будет света в понедельникБывший десантник и пожарный-доброволец: что известно о полицейском, обезвредившем террориста в КраковеБывший десантник и пожарный-доброволец: что известно о полицейском, обезвредившем террориста в КраковеСогнали все Ту-160 и 37 Ту-95МС на авиабазу "Украинка": сколько стратегических бомбардировщиков Россия способна поднять в воздухСогнали все Ту-160 и 37 Ту-95МС на авиабазу "Украинка": сколько стратегических бомбардировщиков Россия способна поднять в воздухПосле игры с "Шахтером" Суркис пришел на эфир и сделал заявление про главного тренера "Динамо". ВидеоПосле игры с "Шахтером" Суркис пришел на эфир и сделал заявление про главного тренера "Динамо". ВидеоРоссия ударила по Кременчугу: под атакой оказались многоэтажка и гостиница, там пожары. ФотоРоссия ударила по Кременчугу: под атакой оказались многоэтажка и гостиница, там пожары. ФотоВ Польше установили личности всех жертв теракта в Кракове: возникла путаница с гражданством одной женщиныВ Польше установили личности всех жертв теракта в Кракове: возникла путаница с гражданством одной женщины"Боги войны": сеть поразило фото украинских воинов после 8,5 месяцев на позициях"Боги войны": сеть поразило фото украинских воинов после 8,5 месяцев на позицияхКаким банкам доверяют украинцыКаким банкам доверяют украинцы: где предпочитают хранить деньги"Он должен уйти": лидер демократов в Палате представителей поддержал импичмент Хегсета"Он должен уйти": лидер демократов в Палате представителей поддержал импичмент ХегсетаВ Киевской области нашли грибы, которые растут до самых морозов: можно ли их есть. ФотоВ Киевской области нашли грибы, которые растут до самых морозов: можно ли их есть. Фото
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

"Флеш" объяснил, как врагу удается попадать по мостам "Искандерами" в условиях тотального подавления навигации. Фото

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
153
"Флеш" объяснил, как врагу удается попадать по мостам "Искандерами" в условиях тотального подавления навигации. Фото
ОТРК "Искандер-М". Иллюстративное фото. Источник: armyinform.com.ua

Российские войска продолжают наносить удары по мостам в Украине, используя баллистические ракеты "Искандер". Даже в условиях масштабного подавления спутниковой навигации противнику удается достаточно точно поражать такие объекты.

Механизм наведения российских ракет в Telegram объяснил советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш". По его словам, для повышения точности россияне используют специальные головки самонаведения, которые позволяют корректировать траекторию ракеты непосредственно во время приближения к цели.

Как российские "Искандеры" корректируют наведение

"К сожалению, противник очень метко поражает мосты. Как ему это удается?" – отметил Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Читайте также
Иван ЧерленскийИван Черленский
74,6 т.
Морская пехота успешно высадилась и продвигается на левобережье Херсонщины: что известно
74,6 т.
Морская пехота успешно высадилась и продвигается на левобережье Херсонщины: что известно
Алексей ЛютиковАлексей Лютиков
12,5 т.
Путин проигрывает на фронте и стремится полностью уничтожить экономику Украины – CNN
12,5 т.
Путин проигрывает на фронте и стремится полностью уничтожить экономику Украины – CNN
Анна ЯкубецАнна Якубец
1,9 т.
Были введены дополнительные силы: Зеленский заявил, что Россия провела большую ротацию на Херсонщине
1,9 т.
Были введены дополнительные силы: Зеленский заявил, что Россия провела большую ротацию на Херсонщине

Он объяснил, что во время воздушных тревог над территорией Украины происходит масштабное подавление навигационных систем. В таких условиях инерционная система наведения ракеты "Искандер" не способна самостоятельно обеспечить попадание с точностью до метра.

''Флеш'' объяснил, как врагу удается попадать по мостам ''Искандерами'' в условиях тотального подавления навигации. Фото

Оптическая корреляционная головка самонаведения 9Э436. Источник: War & Sanctions

Поэтому российские ракеты оснащают специальными головками наведения. В частности, речь идет об оптических системах 9Э436 и 9Б918, а также головках с радиолокационным наведением.

''Флеш'' объяснил, как врагу удается попадать по мостам ''Искандерами'' в условиях тотального подавления навигации. Фото

Активная радиолокационная головка самонаведения (АРЛГСН) 9Б918. Источник: War & Sanctions

По объяснению "Флеша", на заключительном этапе полета, когда боеголовка ракеты движется вниз к цели, в течение нескольких секунд происходит сканирование местности. Полученные данные позволяют системе наведения внести необходимые коррективы в траекторию полета.

''Флеш'' объяснил, как врагу удается попадать по мостам ''Искандерами'' в условиях тотального подавления навигации. Фото

Пост Сергея Бескрестнова с позывным "Флеш" в Telegram. Источник: Скриншот

Одна из последних атак РФ на мосты в Украине

Напомним, в Киеве в результате российской атаки в ночь на 7 ноября был поврежден Северный мост. Из-за этого движение транспорта по путепроводу полностью перекрыли в обоих направлениях. По словам мэра столицы Виталия Кличко, на месте работали специалисты, которым предстояло оценить степень повреждений.

Также в результате взрыва было повреждено дорожное покрытие, контактная троллейбусная линия и линия электропередачи. Взрывной волной задело пять грузовиков на парковке возле моста. Из-за ограничения движения общественный транспорт временно изменил маршруты, в частности автобусы и троллейбусы, которые ранее курсировали через Северный мост, направили в объезд через Подольский мостовой переход.

Как писал OBOZ.UA, над Киевом развернули масштабную систему радиоэлектронной борьбы, призванную противодействовать российским реактивным дронам-камикадзе типа "Шахед". Специальный купол РЭБ должен препятствовать радиосвязи между беспилотниками и их операторами, которые могут дистанционно управлять ими с территории России.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелыУкраина"Искандер"ракетыСергей Бескрестнов ("Флеш")Сергей Бескрестнов ("Флеш")
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!