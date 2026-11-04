Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники

Блог

Елена Кудренко
Елена Кудренко

Блогер

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe
War / Мнения
Time to read1 мин
2,3 т.
Блог |

Газовые камеры или авиабомбы: сам принцип российского геноцида не изменился

Адольф Гитлер. Владимир Путин
Адольф Гитлер. Владимир Путин. Источник: EURACTIV.pl]

Люди гибнут, как на конвейере. Массовость смертей, в частности людей определенной национальности, – это и есть признаки геноцида? И еще посмотрите на всю историю россии, какую бы форму и название она ни принимала: люди никогда не ценились ею как личности. Только как функция:

- что ты можешь сделать для москвы?

- чем ты можешь быть полезен москве?

- сколько ты можешь дать москве?

- на что ты готов пойти ради москвы?

Ну не ради москвы, а это всегда прикрывается словами "за родину", "за сталина", "за путина", "за рассию". Но что от этого меняется? Они и собирали таланты из всех порабощенных народов, то заманивая деньгами, то угрозами, то возможностями, то "идеалами", лишь для того, чтобы эти люди могли что-то добавить к имиджу москвы. То есть люди – функция.

Читайте также
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
9,1 т.
Силы обороны сократили численность армии России на 2180 оккупантов: данные Генштаба
9,1 т.
Силы обороны сократили численность армии России на 2180 оккупантов: данные Генштаба
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
6,3 т.
"Арсенал террора": в ГУР раскрыли, сколько крылатых и баллистических ракет накопила Россия
6,3 т.
"Арсенал террора": в ГУР раскрыли, сколько крылатых и баллистических ракет накопила Россия
Лилия РагуцкаяЛилия Рагуцкая
5,6 т.
"Жила своим делом": Россия ударом по Камышевахе убила руководительницу ЦПАУ. Фото
5,6 т.
"Жила своим делом": Россия ударом по Камышевахе убила руководительницу ЦПАУ. Фото

В Украине же все иначе. Посмотрите, как мы встречаем наших. Как мы ценим наших. Да и как мы говорим о нашем. Я не беру во внимание "порушенных" вследствие влияния советчины, там мозги иначе работают.

29 погибших в Камышевахе Запорожской области. Еще 48 пропали без вести – но куда они могли там пропасть, если не погибнуть? Наверное, число погибших увеличится. Десятки там, десятки здесь, почти каждый день личности, индивидуальности, люди со своей вселенной, со своей историей, и, что главное, у себя дома, на своей земле – гибнут массово. Чем накрытие скопления мирных жителей КАБами отличается от убийства их в газовой камере?

И там, и там – Геноцид.

Важно: мнение редакции может отличаться от мнения автора. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Подробнее о редакционной политике OBOZ.UA – по ссылке...

Источник:Фейсбук Елены Кудренко
Похожие темы
Война в УкраинеРоссиягеноцидубийство
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!