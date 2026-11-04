Люди гибнут, как на конвейере. Массовость смертей, в частности людей определенной национальности, – это и есть признаки геноцида? И еще посмотрите на всю историю россии, какую бы форму и название она ни принимала: люди никогда не ценились ею как личности. Только как функция:

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- что ты можешь сделать для москвы?

- чем ты можешь быть полезен москве?

- сколько ты можешь дать москве?

- на что ты готов пойти ради москвы?

Ну не ради москвы, а это всегда прикрывается словами "за родину", "за сталина", "за путина", "за рассию". Но что от этого меняется? Они и собирали таланты из всех порабощенных народов, то заманивая деньгами, то угрозами, то возможностями, то "идеалами", лишь для того, чтобы эти люди могли что-то добавить к имиджу москвы. То есть люди – функция.

В Украине же все иначе. Посмотрите, как мы встречаем наших. Как мы ценим наших. Да и как мы говорим о нашем. Я не беру во внимание "порушенных" вследствие влияния советчины, там мозги иначе работают.

29 погибших в Камышевахе Запорожской области. Еще 48 пропали без вести – но куда они могли там пропасть, если не погибнуть? Наверное, число погибших увеличится. Десятки там, десятки здесь, почти каждый день личности, индивидуальности, люди со своей вселенной, со своей историей, и, что главное, у себя дома, на своей земле – гибнут массово. Чем накрытие скопления мирных жителей КАБами отличается от убийства их в газовой камере?

И там, и там – Геноцид.

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