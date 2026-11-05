Десантно-штурмовые войска всегда идут туда, где тяжелее всего. Донецкий аэропорт, Гостомель, Херсонщина стали частью истории именно благодаря им. В этом году десантники снова доказали это на деле. И их успехи уже заметны даже за рубежом.

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В июне 2025 года россияне впервые вошли в Днепропетровскую область. В конце января 2026-го ДШВ начали наступление на Александровском направлении. Уже к марту командование сообщило о более чем 400 км² освобожденной земли. В августе операцию высоко оценил американский Институт изучения войны. Аналитики назвали ее доказательством способности Украины к значительным тактическим продвижениям.

Но самое интересное видно по ту сторону фронта. Чтобы закрыть прорыв, Москва перебросила туда две части морской пехоты. Они должны были наступать на Гуляйпольском направлении. Туда же отправили и части 90-й танковой дивизии. Их готовили к наступлению на Дружковку. То есть десантники ломают планы врага далеко от своего участка.

Тем временем в Кремле живут в параллельной реальности. 16 октября Путин заявил об уверенном продвижении по всему фронту. Герасимов доложил о более чем 1 800 км² захваченной земли с сентября. В то же время ISW подсчитал, что российская зона контроля сократилась на 122 км². Путин также уверял, что Украина контролирует лишь 10% Донецкой области. На самом деле речь идет о 20,4%, то есть почти вдвое больше. А по итогам октября Россия второй месяц подряд потеряла больше, чем захватила.

За этими цифрами стоит новая формула войны. Командующий ДШВ Олег Апостол описывает ее как пехоту, дроны и наземных роботов. Роботы вывозят раненых и подвозят боеприпасы. Дроны поддерживают логистику и поражают противника на глубине до 40 км. А человек удерживает позицию и отвоевывает землю – этого не сделает ни одна машина.

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Этот опыт уже интересует наших партнеров. В сентябре украинские десантники приняли участие в учениях STRONG GRIFFIN в Литве. Генштаб назвал главной целью учений передачу украинского боевого опыта союзникам.

В то же время честность здесь важнее эйфории. Апостол сам предупреждает об опасности новой российской мобилизации. Она может дать противнику силы для новых наступлений. Поэтому расслабляться мы не имеем права. Но инициатива на значительной части фронта уже не принадлежит Москве.

Спасибо вам, десантники. Пока Герасимов захватывает километры на бумаге, вы возвращаете их на земле!

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