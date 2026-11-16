Гетман назвал самое опасное модифицированное оружие России и указал путь для Украины

Среди новых и модернизированных российских средств поражения наибольшую угрозу для Украины представляют реактивные дроны типа "Герань", ракета "Филин" и боеприпас "Бандероль". Они опасны прежде всего благодаря относительно низкой стоимости и способности выполнять задачи крылатых ракет.

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Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. По его словам, Украине, напротив, стоит сосредоточиться на удешевлении собственного вооружения и производстве доступных дальнобойных ракет.

Какие российские дроны и ракеты представляют наибольшую угрозу для Украины

Отвечая на вопрос, Гетьман оценил, какие из новых и модернизированных российских средств поражения представляют наибольшую угрозу для Украины:

"Я бы сказал, что это "Герань-4", "Герань-5", "Филин" и "Бандероль". Потому что это упрощенные варианты крылатых ракет. "Герань" – это не крылатая ракета, это улучшенный "Шахед", но они идут таким путем, снижая стоимость ракеты. Она не такая технологичная, не такая хорошая с точки зрения технологии изготовления, с точки зрения ракетной логики, но она дешевая и выполняет свою задачу".

Майор запаса ВСУ подчеркнул, что при разработке ракет главное не сложность технологий, а их эффективность, доступность и возможность массового производства. По его словам, чрезмерное стремление создать сверхсовременное оружие не всегда отвечает реальным потребностям войны. Важно, чтобы ракета могла достичь цели, нанести необходимое поражение и оставалась недорогой.

В качестве примера он привел американскую ракету AGM-188A Rusty Dagger ("Ржавый кинжал"), стоимость которой составляет около 250 тысяч долларов. Она способна преодолевать до 900 км, имеет круговое вероятное отклонение около 10 метров и может запускаться как с наземных установок, так и с самолетов F-16 и МиГ-29.

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Почему Украине стоит удешевлять производство ракет

Эксперт также обратил внимание на экономическую целесообразность использования таких ракет. В частности, одна PAC-3 стоит несколько миллионов долларов, тогда как стоимость "Ржавого кинжала" составляет около 250 тысяч.

По его словам, даже если из четырех более дешевых ракет до цели долетит лишь одна, такое соотношение затрат может быть выгоднее. Ведь слишком дорогое оружие и пусковые комплексы стоимостью миллиарды долларов создают непосильную финансовую нагрузку даже для крупных государств.

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"Поэтому, мне кажется, мы должны идти по пути удешевления, возвращаться к "Нептунам", которые показали себя как очень неплохое оружие. Мы используем их довольно активно", – подчеркнул Гетьман.

Эксперт также отметил, что американская ракета AGM-188A Rusty Dagger стоит около 250 тысяч долларов, хотя в эту сумму уже включены расходы на производство в США, оплату труда и налоги.

По его мнению, это должно побудить украинских разработчиков пересмотреть подходы к ценообразованию собственного вооружения. В частности, стоимость украинской дальнобойной крылатой ракеты FP-5 "Фламинго" составляет почти 600 тысяч долларов, что значительно превышает цену американского аналога.

Как сообщал OBOZ.UA, во время военных учений "Центр-2026" российские оккупанты впервые показали, как запускают малогабаритную крылатую ракету S8000 "Бандероль" с наземной установки. Такой вариант представляет дополнительную угрозу для Украины, поскольку позволяет осуществлять пуски ближе к линии боевого соприкосновения, а подготовку к ним значительно сложнее обнаружить.