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Гетьман оценил, передал ли Китай россиянам военные технологии, и указал на роль Ирана

Даниил БорщДаниил Борщ
Time to read2 мин
1,5 т.
Гетьман оценил, передал ли Китай россиянам военные технологии, и указал на роль Ирана
Российский дрон. Иллюстративное фото. Источник: Getty

Россия продолжает совершенствовать вооружение и развивать собственный военно-промышленный комплекс, несмотря на введенные международные санкции. В то же время подтвержденных фактов передачи Китаем новейших военных технологий стране-агрессору пока нет. Вместо этого важную роль в развитии российских ударных беспилотников сыграл Иран.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Вооруженных сил Украины Алексей Гетьман. Он объяснил, почему российское оборонное производство продолжает работать и какую роль в этом играют иностранные комплектующие.

Почему Россия продолжает модернизировать вооружение

По словам Гетьмана, одной из главных причин развития российского военно-промышленного комплекса является недостаточная эффективность международных санкций. Несмотря на ограничения на поставки технологий, в российском вооружении до сих пор обнаруживают детали иностранного производства.

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"Санкции не очень хорошо работают, ведь в тех ракетах, которые прилетают по Украине, мы видим комплектующие из европейских стран, из Соединенных Штатов и даже из Японии и Южной Кореи", – отметил военный эксперт.

Он также обратил внимание на широкое использование российской армией китайских компонентов. В то же время, по его словам, речь идет преимущественно о товарах двойного назначения, которые могут применяться как в гражданской, так и в военной сфере.

Гетьман подчеркнул, что такие комплектующие использует не только Россия, но и другие государства, в частности Украина.

Передает ли Китай России военные технологии

Отдельно эксперт прокомментировал возможную передачу Пекином Москве специализированных военных разработок. По его оценке, в настоящее время нет подтвержденных данных о том, что Китай предоставил России собственные технологии производства ракет или другие новейшие военные решения.

"Нет, о передаче военных технологий речи не идет. Военные технологии России передал Иран – для "Шахедов", – объяснил Гетьман.

В то же время российские производители активно используют китайскую продукцию для модернизации беспилотников. В частности, речь идет о реактивных двигателях, которые серийно производятся в Китае и устанавливаются на российские дроны.

"В настоящее время россияне используют реактивные двигатели для дронов, которые массово производятся в Китае. То есть они просто устанавливают на них китайские двигатели", – рассказал майор запаса.

Он подчеркнул, что использование готовых китайских компонентов не означает передачу России технологий их разработки или производства.

"Китай не передает свои технологии. По крайней мере, пока таких фактов не зафиксировано", – отметил Гетьман.

Напомним, в России возникали трудности с поставками реактивных двигателей китайского производства для беспилотников. По данным Главного управления разведки Минобороны Украины, это стало результатом совместных усилий Украины и ее международных партнеров.

Как писал OBOZ.UA, Китай помог России сделать "Шахеды" еще опаснее. По данным The Wall Street Journal, китайские компании поставляли Москве двигатели и другие комплектующие для модернизированных ударных беспилотников.

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Война в УкраинеБПЛАРоссияКитайУкраинаShahed (Шахед)Иран
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