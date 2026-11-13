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"Главная проблема": в ДШВ объяснили, возможна ли сейчас демобилизация

Анна ЯкубецАнна Якубец
Time to read1 мин
1,4 т.
Военные ВСУ
Военные ВСУ. Иллюстративное фото. Источник: Генеральный штаб Украины

Демобилизация опытных военнослужащих может значительно ослабить боеспособность украинской армии. Главная проблема заключается в сложности быстро найти им замену.

Пока что нет возможности и достаточного кадрового ресурса для масштабного увольнения подготовленных бойцов. Об этом заявил командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олег Апостол, его слова приводит Укринформ.

В чем проблема проведения демобилизации

Командующий Десантно-штурмовыми войсками отметил, что демобилизация обученных военнослужащих может существенно ослабить боеспособность украинской армии. Очень сложно быстро заменить опытных военных.

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"Представьте, что значит для ВСУ демобилизовать этот обученный личный состав. Главная проблема заключается в сложности быстро заменить опытных военнослужащих, выполняющих критически важные функции в армии, новобранцами, которые были бы так же обучены, как опытные военнослужащие", – отметил он.

Командующий подчеркнул, что украинской армии нужны не только пехотинцы и операторы беспилотных систем, но и артиллеристы, ремонтники, специалисты по обеспечению и другие подготовленные специалисты.

Командующий ДШВ подчеркнул, что понимает усталость военнослужащих, которые годами находятся на войне. Однако он пояснил, что в условиях войны у армии пока нет достаточного кадрового ресурса для масштабного увольнения подготовленных бойцов.

"Я тоже с 2014 года на войне. Я понимаю это. Но так же я понимаю, что сейчас война. Но мы защищаем свою землю и свою страну. Каждый гражданин должен это осознавать", – сказал Апостол.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что командующий Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Олег Апостол рассказал, что темпы продвижения российских оккупантов на фронте сейчас существенно снизились по сравнению с предыдущими периодами войны. Так, за месяц сейчас враг может захватить одну лесополосу. Причиной такого замедления продвижения являются, в частности, большие потери противника.

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