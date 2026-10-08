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Готовим ответы на волну российской эскалации, – Зеленский

Дарья Дурова
Дарья Дурова
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icon 8,6 т.
Готовим ответы на волну российской эскалации, – Зеленский
Совещание в Офисе президента Украины. Источник: Telegram Zelenskiy / Official

Украина готовит ряд ответных мер на российские террористические обстрелы. Также Киев ведет переговоры с союзниками, чтобы получить дополнительную поддержку для нашей противовоздушной обороны.

Об этом сообщил Владимир Зеленский, который в четверг, 8 октября, заслушал доклады руководителя Службы безопасности Александра Поклада и заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы. Глава государства поделился фотографиями и некоторыми подробностями на своем Telegram-канале.

"Во-первых: готовим наши ответы на эту волну российской эскалации. Во-вторых: по всем доступным каналам работаем с партнерами, которые могут оказать Украине дополнительную поддержку пакетами ПВО и амуницией для F-16", – сообщил президент и поблагодарил страны, готовые нам помочь.

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"В-третьих: мы продолжаем выполнять запросы командиров боевых корпусов и бригад, которые ребята озвучивали во время встреч на фронте", – добавил Зеленский.

Готовим ответы на волну российской эскалации, – Зеленский

Исполняющий обязанности председателя СБУ Александр Поклад. Источник: Telegram Zelenskiy / Official

Готовим ответы на волну российской эскалации, – Зеленский

Зеленский заслушал доклады. Источник: Telegram Zelenskiy / Official

Агрессор продолжает терроризировать украинцев

Как ранее писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский заявил, что преимущество Украины в воздухе может заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Он призвал США помочь защитить украинское воздушное пространство и предоставить необходимые возможности Starlink. Как отметил глава государства, у Соединенных Штатов есть ресурсы для оказания такой помощи.

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