Готовим ответы на волну российской эскалации, – Зеленский
Украина готовит ряд ответных мер на российские террористические обстрелы. Также Киев ведет переговоры с союзниками, чтобы получить дополнительную поддержку для нашей противовоздушной обороны.
Об этом сообщил Владимир Зеленский, который в четверг, 8 октября, заслушал доклады руководителя Службы безопасности Александра Поклада и заместителя руководителя Офиса президента Павла Палисы. Глава государства поделился фотографиями и некоторыми подробностями на своем Telegram-канале.
"Во-первых: готовим наши ответы на эту волну российской эскалации. Во-вторых: по всем доступным каналам работаем с партнерами, которые могут оказать Украине дополнительную поддержку пакетами ПВО и амуницией для F-16", – сообщил президент и поблагодарил страны, готовые нам помочь.
"В-третьих: мы продолжаем выполнять запросы командиров боевых корпусов и бригад, которые ребята озвучивали во время встреч на фронте", – добавил Зеленский.
Агрессор продолжает терроризировать украинцев
- Напомним, что 8 октября РФ вновь била по Киеву дронами. В результате вражеской атаки есть погибший и пострадавшие.
- Также оккупационная армия атаковала Сумы дальнобойной реактивной артиллерией. Один человек погиб, четверо ранены.
- Под российскими ударами было и Запорожье, где травмы получили пять человек. Российский FPV-дрон попал в здание Запорожской областной военной администрации, поразив герб Украины.
Как ранее писал OBOZ.UA, Владимир Зеленский заявил, что преимущество Украины в воздухе может заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. Он призвал США помочь защитить украинское воздушное пространство и предоставить необходимые возможности Starlink. Как отметил глава государства, у Соединенных Штатов есть ресурсы для оказания такой помощи.
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