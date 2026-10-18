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Группа "самозахвата": в Мариуполе оккупанты нашли новый способ выселять людей из квартир

Иван ЧерленскийИван Черленский
Time to read1 мин
icon 1,4 т.
Группа "самозахвата": в Мариуполе оккупанты нашли новый способ выселять людей из квартир
Дом в Мариуполе, иллюстративное фото. Источник: Мариупольский городской совет

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российская администрация всё чаще требует от жителей освобождать квартиры, объявляя их проживание незаконным. При этом даже документы, подтверждающие право собственности, не всегда спасают людей от выселения.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram-канале "Андрющенко Time". По его словам, оккупанты называют проживание людей в таких квартирах "самозахватом" и требуют освободить жилье.

Чаще всего такие случаи происходят в центральных районах Мариуполя, где недвижимость имеет наибольшую ценность.

В частности, на проспекте Мира оккупационная администрация попыталась выселить почти всех жильцов одного из домов. Люди не согласились молча принять такое решение, и к ним лично приехал заместитель оккупационного главы Мариуполя Игнат Яремчук.

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Он играет ключевую роль в процедурах признания недвижимости "бесхозной". После того как жильцы открыто возмутились попыткой выселения, чиновник вспомнил о категориях граждан, имеющих право оставаться в своих квартирах.

Группа ''самозахвата'': в Мариуполе оккупанты нашли новый способ выселять людей из квартир

Жители временно оккупированного Мариуполя, страдающие от жилищной политики российских захватчиков. Источник: Андрющенко Time

Группа ''самозахвата'': в Мариуполе оккупанты нашли новый способ выселять людей из квартир

Жители Мариуполя, чьи права на жилье нарушают оккупанты. Источник: Андрющенко Time

По словам Андрющенко, об этих правилах вспомнили только после того, как недовольство людей стало открытым. В то же время некоторым мариупольцам уже угрожают из-за жалоб и призывов к протестам.

Таким образом оккупанты сначала могут объявить квартиру "бесхозной", а затем обвинить её жильца в "самозахвате". В итоге люди вынуждены доказывать оккупационной администрации, что имеют право жить в собственном доме.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что во временно оккупированном Мариуполе россияне начали признавать "бесхозными" частные дома мирных жителей.

Так называемую "национализацию" частного жилья захватчики начали еще в 2022 году. Официально это объясняли регистрацией недвижимости для определения размера компенсации за разрушенные дома. Однако, по словам Андрющенко, на самом деле речь шла об инвентаризации имущества и легализации его присвоения.

Согласно "указу" главы так называемой "ДНР" Дениса Пушилина, имущество, принадлежащее Украине или украинским коммунальным предприятиям, автоматически признается собственностью псевдореспублики.

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