ГУР установило россиян, причастных к авиаудару по школе в Комышувахе, где погибли десятки людей

Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Добавить в предпочитаемые источники
RU
UA
Картина дня
RU
UA
Картина дня
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Главное
БлогиОбществоМирЭкономикаПолитикаРасследованиеКартина дняМагазин VENETOСпецпроекты
Разделы
Война в Украине 2022 годаШоуLadyНовости медициныTravelТехнологииАвтоГороскопыНаукаНовости образованияКиноШуткиНовости Беларуси
Новости Украины
КиевОдессаДнепрЛьвовЗапорожьеХарьковЧеркассы
Спорт
ФутболБаскетболБиатлонХоккейБоксФормула -1ТеннисДругие виды спорта
Сервисы
МояШколаГДЗFoodObozНовости кулинарии
Подписаться
Добавить в предпочитаемые источники
Горячие темы
Путин пригрозил уничтожить всю инфраструктуру Украины, если Киев не согласится на условия РФ – FTПутин пригрозил уничтожить всю инфраструктуру Украины, если Киев не согласится на условия РФ – FTЕсли Иран создал тысячи ракет, cможет и Украина: Шарп назвал лучший способ противодействия баллистикеЕсли Иран создал тысячи ракет, cможет и Украина: Шарп назвал лучший способ противодействия баллистикеПод ударом – Саратовский НПЗ и не только: атакован ряд регионов РФ, вспыхнули пожары. Фото и видеоПод ударом – Саратовский НПЗ и не только: атакован ряд регионов РФ, вспыхнули пожары. Фото и видеоНовое предложение Трампа по Украине может соблазнить Путина активизировать войну – CNNНовое предложение Трампа по Украине может соблазнить Путина активизировать войну – CNNИллюстрация – линии электропередачиВ Украине из-за обстрелов ухудшилась ситуация в энергетике: как долго не будет светаСилы обороны сократили численность армии Путина еще на 2 280 оккупантов: данные ГенштабаСилы обороны сократили численность армии Путина еще на 2 280 оккупантов: данные ГенштабаВ субботу три знака зодиака пройдут серьезное испытание от Вселенной: но вы выйдете победителемВ субботу три знака зодиака пройдут серьезное испытание от Вселенной: но вы выйдете победителемЗенитчик ВСУОсновной удар пришелся на Киевщину: Россия атаковала Украину баллистическими ракетами и дронами, силы ПВО уничтожили более 150 целейДети говорят по-русски в школе или детском саду: как зафиксировать нарушение и куда жаловатьсяДети говорят по-русски в школе или детском саду: как зафиксировать нарушение и куда жаловаться
Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

ГУР установило россиян, причастных к авиаудару по школе в Комышувахе, где погибли десятки людей

Катя ПоплюйкоКатя Поплюйко
Time to read2 мин
5,4 т.
ГУР установило россиян, причастных к авиаудару по школе в Комышувахе, где погибли десятки людей
ГУР установило россиян, причастных к авиаудару по школе в Комышувахе, где погибли десятки людей. Источник: ГСЧС Запорожья

Главное управление разведки Украины идентифицировало российских военных, причастных к авиационному удару по школе в Комышувахе Запорожской области. В частности, атаку спланировал полковник Федор Владимирович Зубаков.

В результате атаки на здание, где местным жителям оказывали гуманитарную помощь, погибли по меньшей мере 55 человек. Подробности сообщили в пресс-службе ГУР.

Жестокий удар военных РФ по гражданским

"По данным военной разведки, удар по Комышувахе спланировал полковник Федор Владимирович Зубаков, начальник группы огневого поражения штаба группировки войск (сил) "Днепр" российской оккупационной армии. Для совершения военного преступления привлекли четыре самолета Су-34", – говорится в сообщении.

ГУР установило россиян, причастных к авиаудару по школе в Комышувахе, где погибли десятки людей

Поисково-спасательная операция в Комышувахе

Читайте также
София ЗакревскаяСофия Закревская
8,9 т.
Отбиваются от FPV: электрики в Краматорске вынуждены работать с автоматами. Видео
8,9 т.
Отбиваются от FPV: электрики в Краматорске вынуждены работать с автоматами. Видео
Андрей КолотовкинАндрей Колотовкин
2,0 т.
Россия уже использует аналог Starlink над Украиной – ГУР
2,0 т.
Россия уже использует аналог Starlink над Украиной – ГУР
София ЗакревскаяСофия Закревская
1,8 т.
Сикорский: Украина сейчас имеет преимущество на фронте
1,8 т.
Сикорский: Украина сейчас имеет преимущество на фронте
ГУР установило россиян, причастных к авиаудару по школе в Комышувахе, где погибли десятки людей

Поисково-спасательная операция в Камышевахе

По информации ГУР, в бомбовом ударе по Камышевахе 2 ноября 2026 года участвовала тактическая авиационная группа №5 специальной боевой группы группировки резервной авиации Генерального штаба ВС РФ.

Она сформирована на базе 11-го смешанного авиационного полка (воинская часть 77978) и 559-го бомбардировочного авиационного полка, которые входят в состав 4-й армии ВВС и ПВО РФ.

Украинская военная разведка также установила личности шести российских пилотов, сбрасывавших авиабомбы на поселок:

– капитан Сергей Елисеев;

– капитан Дмитрий Зверев;

– старший лейтенант Родион Плотников;

– старший лейтенант Никита Игнатьев;

– старший лейтенант Максим Соколенко;

– лейтенант Вадим Перехрест.

Личности членов экипажа еще одного российского самолета сейчас устанавливают.

ГУР установило россиян, причастных к авиаудару по школе в Комышувахе, где погибли десятки людей

Поисково-спасательная операция в Комышевахе

ГУР установило россиян, причастных к авиаудару по школе в Комышувахе, где погибли десятки людей

Поисково-спасательная операция в Комышевахе

"ГУР МО Украины напоминает – за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", – отмечается в сообщении.

Что предшествовало

В разведведомстве напомнили, что российские войска атаковали Комышевахскую гимназию "Джерело" 2 ноября. Около 09:45 две управляемые авиабомбы попали в учебное заведение, разрушив спортивный зал и хозяйственную постройку.

Примерно через час оккупанты нанесли повторный удар, сбросив трехтонную авиабомбу ФАБ-3000 на подземное помещение гимназии, где оборудовали пункт несокрушимости и укрытие для местных жителей. После взрыва тяжелой бомбы люди оказались под обломками здания.

ГУР установило россиян, причастных к авиаудару по школе в Комышувахе, где погибли десятки людей

Последствия российской атаки

Поисково-спасательная операция продолжается шестой день, а часть тел, которые уже удалось найти, до сих пор не идентифицировали. Для установления личностей погибших у родственников пропавших без вести взяли образцы ДНК.

По предварительным оценкам, под завалами могут оставаться останки еще около 30 человек.

Как писал OBOZ.UA, в сети опубликовали видео последних минут перед российским ударом по школе в Комышувахе. На записи с нагрудной камеры видно, как после предупреждения об угрозе обстрела гражданские спешат в укрытие. Вскоре раздается мощный взрыв, после которого видео обрывается.

Похожие темы
Война в УкраинеРоссийские обстрелывоенныеГлавное управление разведкисамолетсмертьшколаКАБ (корректируемая авиационная бомба)расследование
facebook0

Читайте нас в Telegram и Viber или скачайте приложение

Добавить в предпочитаемые источники

OBOZ.UA работает согласно Редакционной политике. Не ведитесь на фейки!